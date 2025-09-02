Fatal accidente por piques ilegales en el anillo vial entre Girón y Floridablanca

Un nuevo siniestro vial, presuntamente provocado por competencias ilegales de motocicletas, dejó como saldo una persona muerta y otra herida en el anillo vial que conecta a Girón con Floridablanca.

De acuerdo con el reporte de Juan José Gómez, director de Tránsito de Girón, la víctima fue identificada como Carlos Daniel Liscano Murcia, de 24 años, quien perdió la vida en medio de estas prácticas conocidas como piques ilegales.

“Con una lamentable noticia, nuestro equipo de levantamiento de accidentes se encuentra realizando justamente el levantamiento de un siniestro donde una persona de aproximadamente 24 años, de nombre Carlos Daniel Liscano Murcia, pierde la vida en hechos que, según nos cuentan, sucedieron por competencias ilegales”, indicó Gómez.

En el mismo accidente, una joven que lo acompañaba sufrió fracturas en sus dos piernas y tuvo que ser trasladada de inmediato a un centro asistencial.

El director de Tránsito aseguró que la Dirección Operativa de Movilidad continuará reforzando los operativos de control en zonas críticas como el anillo vial y la vía Girón – Lebrija, corredores donde suelen reunirse motociclistas para realizar este tipo de competencias clandestinas.

“Continuaremos realizando estos operativos de control para mitigar el alto índice de siniestralidad que ha venido incrementándose en nuestro municipio”, agregó Gómez.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores, en especial a los jóvenes motociclistas, para evitar estas prácticas que no solo ponen en riesgo sus vidas, sino también la seguridad de otros actores viales.