Siguen los asesinatos en Atlántico: supuesto santero, entre las últimas víctimas

Soledad, Galapa, Baranoa y Santo Tomás fueron escenarios de crímenes en las últimas horas, en las que al menos cuatro hombres fueron asesinados en distintos hechos en el departamento del Atlántico.

Uno de los casos ocurrió en el barrio Las Casitas, de Santo Tomás, donde en una vivienda apareció sin vida el cuerpo de Francisco Javier Rúa Mejía, un hombre de 48 años al que atacaron con arma blanca y le provocaron mortales heridas en la cabeza y en el cuerpo.

El reporte preliminar de la Policía indica que el cadáver se encontraba dentro de su habitación, al costado de la cama y en un charco de sangre, mientras que en el resto de la vivienda se observaron enseres y objetos tirados en el suelo. Precisamente, por los objetos que se alcanzan a observar dentro de la vivienda, la Policía apunta a que la víctima se dedicaba a la santería.

El otro caso tuvo lugar en una vivienda de Soledad, donde tres hombres armados ingresaron y asesinaron de 10 disparos a Víctor Alfonso De La Hoz Nieto, de 39 años y conocido como alias ‘Pichi’. Al parecer el atentado iba dirigido contra el hijastro de este hombre, un joven de 19 años que logró huir del lugar en el momento del ataque y a quien viene amenazando hace varias semanas, tanto así, que recién se había mudado para escapar de las amenazas.

La víctima del anterior caso registra cuatro anotaciones judiciales por maltrato animal, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.

El tercer homicidio ocurrió en Baranoa, donde la víctima resultó ser Sergio Cassiani Algarín, quien murió esta mañana tras ser baleado la tarde de ayer. Mientras que la cuarta víctima es un joven de 26 años, identificado como Luis Alberto Salgado, cuyo cuerpo apareció abandonado en un sector enmontado de Mundo Feliz, en Galapa. Al parecer fue torturado antes de morir, pues habría sufrido heridas con arma cortopunzante y golpes con objeto contundentes en diferentes partes del cuerpo.