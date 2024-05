Sin acuerdo: comunidad y entes de control se levantaron de la mesa de diálogos sobre peaje Papiros

Lejos de llegar a algún acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, los habitantes de Puerto Colombia se levantaron muy molestos de la mesa de conversaciones que preparó este jueves la entidad para socializar algunas propuestas en torno al peaje Papiros, una polémica caseta de cobro ubicada en la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena.

En respaldo a la comunidad también se levantaron de la mesa los representantes de la Alcaldía de Puerto Colombia, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con lo que se declaró fallido este encuentro.

Y es que desde enero de 2023 la comunidad emprendió una lucha para que este peaje sea retirado de la zona, argumentando que es una caseta antitécnica; sin embargo, después de un año y cuatro meses de protestas y tras la realización de 27 mesas de diálogo, apenas la ANI anunció que hará un estudio de factibilidad.

"Esto es una burla total y por eso nosotros no consideramos conveniente seguir en una mesa de diálogo donde no hay un interés del Estado, del Gobierno Nacional en solucionar este problema, a pesar de que la comunidad porteña ha sido paciente", expresó William Álvarez, vocero del Comité No al Peaje, afirma que anuncios como esos hacen sentir burlada a la ciudadanía.



Desde la Asamblea del Atlántico, el diputado Camilo Torres también alzó la voz en respaldo a la ciudadanía.

Publicidad

"Ahora, cuando más parecíamoso estar avanzando y alcanzamos a ver una luz al final, echaron todo para atrás. Se ignoró todo lo acordado y le dieron una bofetada al gremio transportador y a la comunidad afectada", manifestó el diputado.

A pesar del tiempo transcurrido, la polémica pica y se extiende, pues la comunidad no descarta desatar, de nuevo, una “gran protesta social”.