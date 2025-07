Sindicatos le armaron protesta a ministro de Trabajo en una universidad en Barranquilla

Ante la demora de la llegada del procurador Gregorio Eljach y sobretodo del ministro del trabajo, Antonio Sanguino, en la mañana de este viernes 11 de julio en el teatro Mario Ceballos Araujo ubicado en la Universidad Autónoma del Caribe, en el norte de Barranquilla, tuvo que ser suspendido un evento en el que además también estaba confirmada la presencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, debido a la toma del escenario de tres sindicatos de la institución alegando irregularidades dentro de la misma.

Las agrupaciones Sintrauac, Sinpaec y Osiautonoma apuntaron que no ha sido posible tener una comunicación con el Gobierno Nacional ante la solicitud de mayor vigilancia al proceso de intervención de esta Universidad.

Además, dice Nathalie Álvarez, de Sintrauac, que hay falta de pagos en la seguridad social de los maestros y deudas en la liquidación de los docentes catedráticos.

“Hacemos un llamado al Ministerio de Educación que atienda la situación de la universidad y que atienda el tema de la intervención dentro de la institución. Aquí no se respetan los derechos laborales, no se está pagando la seguridad social. Le descuentan a los trabajadores, pero no les pagan al sistema de seguridad social”, dijo inicialmente.

“Le deben a los catedráticos más de tres meses de su liquidación. Además, no se están cumpliendo aproximadamente más de 40 puntos de la convención colectiva. Estamos en una situación de crisis desde el punto de vista de nuestros atropellos a nivel laboral”, agregó.

Asimismo, el ministro de Transporte, Antonio Sanguino, no tardó en responder diciendo que ellos “solo querían sabotear el evento y no se iba a prestar para eso”.

“Entiendo que el director territorial se reunió esta semana con ellos, el Ministerio del Trabajo ha atendido los requerimientos. Personalmente, en los cuatro años que estuvo en el Senado de la República, acompañé a esos sindicatos. Quizás ahora establecieron otras relaciones con actores políticos del Congreso", declaró a Blu Radio.

“Yo estaba invitado a un foro que ellos, desafortunadamente, impidieron que se realizara. Les propuse que armaran una delegación para reunirse conmigo, no quisieron, querían era sabotear el evento y yo no me iba a prestar para algo de esa naturaleza”, añadió.

Sanguino culminó diciendo que su ministerio está abierto al diálogo siempre y cuando se haga con los métodos correctos, poniendo a disposición para ello al director territorial.