Solicitan anular nombramientos de docentes en territorio indígena Zenú, en Sucre

La anulación de dos resoluciones emitidas por la Gobernación de Sucre en 2025, y a través de las cuales se oficializa el nombramiento de 46 docentes en territorio Zenú, es lo que están pidiendo desde esta comunidad indígena al considerar que estos profesores no cumplen con los requisitos para ser los etnoeducadores de ese territorio.

Desde la etnia Zenú afirman que estos actos administrativos deben ser suspendidos, por cuanto los profesores no hacen parte de su comunidad y esto “afectaría los derechos” que tienen los indígenas “a una educación propia, pertinente y culturalmente adecuada”. Además, sostienen que el nombramiento de los etnoeducadores requiere una consulta previa con las comunidades y esto tampoco se cumplió.

La situación, por la que, incluso hubo una minga en Sucre el pasado 6 de enero, fue denunciada de manera oficial ante la Secretaría de Educación Departamental, el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República y los órganos de control, a través de una carta que varios líderes de los cabildos zenú enviaron a estos entes.

“Dichas actuaciones administrativas vulneran de forma grave y directa el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales de nuestras comunidades”, se lee en la carta enviada al Gobierno Nacional, en la cual también piden que se abra un proceso de concertación para escoger a los nuevos etnoeducadores.



Los profesores fueron nombrados en los municipios de San Marcos, La Unión y San Benito Abad, pero los denunciantes también advierten que estos maestros, al parecer, tampoco tienen arraigo en estas poblaciones, lo que les genera aún más suspicacia.

"Estos nombramientos fueron hechos por política, violando la Constitución de Colombia y violando los decretos que amparan el pueblo indígena. Teniendo el pueblo indígena educadores en su territorio, certificados por los cabildos, la gobernación vulneró la autonomía de estas comunidades y nombró profesores que no son de la región, que no aparecen en el censo del cabildo ni en el censo del Ministerio del Interior y no son indígenas", afirmó José Marrugo, líder social y asesor de los cabildos del Oasis y el Pital.

"Al parecer, estos nombramientos fueron realizados para favorecer grupos políticos", agregó.