Solicitan anular nombramientos de docentes en territorio indígena Zenú, en Sucre

La etnia denuncia que los profesores no hacen parte de su comunidad y no tienen conocimiento de sus usos y costumbres.

