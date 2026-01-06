Docentes del Chocó empiezan el 2026 en paro por falta de pago de la nómina en diciembre

El 2026 empieza con dificultades para la educación en el vecino departamento del Chocó, pues la Junta Directiva del Sindicato Unión de Maestros (UMACH) anunció un estado de movilización permanente y el cese de actividades académicas ante el no pago del salario correspondiente a diciembre de 2025 para docentes y personal administrativo de la planta departamental.

En Quibdó, las concentraciones se realizarán diariamente en el Parque del Centenario desde el martes 13 de enero de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana.

De acuerdo con la organización sindical, la situación se originó por una serie de embargos judiciales que afectaron las cuentas del Sistema General de Participaciones (SGP) asignadas al sector educativo. El sindicato aseguró que no recibió información oportuna sobre estas medidas, lo que al parecer impidió adelantar acciones para proteger los recursos destinados a cubrir los compromisos de fin de año.

En un comunicado firmado por el presidente Turís Martínez Pérez y el secretario general Yanco Ibargüen Valencia, esta organización sindical cuestionó la decisión del departamento de asumir nuevamente la administración del servicio educativo, pese a la existencia de deudas acumuladas, afirmando que “pudieron más las ansias de poder que las amenazas que se preveían sobre los recursos”.



Con el fin de aclarar el destino de los fondos, el sindicato solicitó formalmente a la oficina jurídica de la Gobernación del Chocó información detallada sobre las sentencias que ordenaron los embargos, los despachos judiciales y abogados involucrados, así como los conceptos y montos exactos de las deudas que mantienen bloqueados los pagos.

Asimismo, la organización expresó reparos frente al manejo de la Secretaría de Educación, al señalar la creación de varios sindicatos que, según su denuncia, responderían a compromisos políticos y a la obtención de permisos sindicales para asuntos personales.

Mientras no se haga efectivo el pago, la UMACH pidió a los educadores a no asistir a sus lugares de trabajo y anunció jornadas de protesta en los municipios no certificados.

