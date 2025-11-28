En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Supersalud ordena intervención administrativa por un año al Hospital San Francisco de Asís de Quibdó

Supersalud ordena intervención administrativa por un año al Hospital San Francisco de Asís de Quibdó

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa del Hospital San Francisco de Asís tras ocho meses de vigilancia especial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad