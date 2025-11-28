Supersalud ordena intervención administrativa por un año al Hospital San Francisco de Asís de Quibdó

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa, por un año, de la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó. La decisión se tomó luego de ocho meses de vigilancia especial, periodo en el que se evidenció un deterioro en la calidad de la atención, fallas en la gestión institucional y un desequilibrio financiero que compromete la prestación de los servicios de salud en el departamento del Chocó.

Durante la vigilancia se encontraron deficiencias en prácticas de seguridad del paciente, incumplimientos en programas de salud pública como el de desaceleración de la desnutrición infantil y reportes de mortalidades evitables. Además, se identificaron fallas en la ejecución del mantenimiento de la infraestructura y de los equipos biomédicos, junto con retrasos en el suministro y control de medicamentos e insumos, algunos de ellos afectados por humedad y filtraciones en las áreas de almacenamiento.

Hospital San Francisco de Asís de Quibdó Foto: Google Maps

La medida incluye la remoción de la gerente y de la junta directiva, así como la designación de Osiris del Carmen Casas Mena como agente especial interventora, quien asumió la representación legal de la ESE. La funcionaria deberá presentar, en un plazo de 30 días, un plan de acción orientado a corregir fallas críticas relacionadas con el reporte al REPS, las condiciones de la central de esterilización, la vigilancia epidemiológica, la atención materna, los programas de atención básica y los procesos de aseo y desinfección en todas las áreas.

La Superintendencia indicó que realizará un seguimiento estricto al cumplimiento del plan de acción durante el tiempo que dure la intervención, con el propósito de garantizar la recuperación institucional y la prestación de servicios con estándares adecuados de accesibilidad, oportunidad y seguridad para los habitantes del Chocó.

