SuperSalud aclara que informe de Contraloría no modifica intervención a Coosalud EPS

La Superintendencia Nacional de Salud se pronunció tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República, que, según el abogado de la entidad Julián Quintana, concluyó que no hubo daño fiscal en el caso de Coosalud EPS, y por tanto, no se habrían perdido recursos del sistema de salud. Según la Superintendencia, estos hallazgos no modifican ni están relacionados con las consideraciones que llevaron a ordenar la intervención forzosa administrativa para administrar la EPS en noviembre de 2024.

En un comunicado, la entidad precisó que sus decisiones se sustentan en las funciones de inspección, vigilancia y control, y que son independientes de las investigaciones o procesos que adelanten otros organismos. “La Superintendencia es respetuosa de los organismos de control en su respectivo ámbito de jurisdicción y competencia”, señaló el pronunciamiento.

La aclaración se dio luego de que el abogado Julián Quintana, representante de Coosalud, afirmara que el informe de la Contraloría comprobaba que no hubo pérdida de dinero público, y que, por tanto, la intervención habría sido un montaje de los exsuperintendentes Giovanni Rubiano y Luis Carlos Leal. En el documento compartido por Quintana en la red social X, se sostiene que no existe un detrimento patrimonial efectivo, dado que los recursos cuestionados están registrados como créditos a favor de la EPS.

Ante esas declaraciones, el exsuperintendente Luis Carlos Leal respondió también por X, señalando que el informe de la Contraloría no exonera las irregularidades detectadas. Explicó que los recursos públicos destinados a la atención en salud fueron usados para respaldar créditos a negocios privados, mientras los usuarios y trabajadores del sector enfrentaban demoras en pagos y atención. Leal agregó que las denuncias correspondientes fueron remitidas a la Fiscalía antes de dejar su cargo.



El presidente Gustavo Petro también intervino en la discusión, asegurando que la Contraloría sí evidenció un crédito superior a 200 mil millones de pesos tomado por el exgerente de Coosalud, respaldado con recursos públicos. “Ese enorme peligro para la Nación, de no pagarse el crédito, ya es un acto inmenso de corrupción en la EPS”, manifestó el mandatario.

Mientras tanto, la Superintendencia mantiene su medida de intervención sobre Coosalud, y reiteró que los procesos de control seguirán su curso para garantizar la protección de los recursos públicos y la atención de los usuarios.