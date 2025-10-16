SuperSalud dio inicio al refuerzo del control a los gestores farmacéuticos

Desde esta semana entraron en vigencia nuevas reglas que fortalecen la vigilancia sobre los gestores farmacéuticos, las empresas responsables de entregar medicamentos y dispositivos médicos a los usuarios del sistema de salud.

La Superintendencia Nacional de Salud inició la socialización de la Resolución 1809 de 2025, emitida por el Ministerio de Salud, y de la Circular Externa que establecen mayores exigencias para estas entidades. En el encuentro participaron más de doscientos representantes de gestores farmacéuticos de todo el país.

Con la nueva medida, los gestores deberán entregar información detallada sobre su operación: el número de puntos de dispensación, la capacidad de atención, los tiempos de espera, los contratos que mantienen con las EPS y los municipios en los que prestan servicio. Además, deberán reportar antes del 5 de noviembre las dificultades que enfrenten para entregar medicamentos o dispositivos médicos, así como las causas de esos problemas.

La Supersalud advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podrá acarrear sanciones administrativas. El propósito es garantizar que los datos sean confiables y transparentes, y que los usuarios no enfrenten demoras o faltantes en sus tratamientos.



Con esta reglamentación, la entidad busca fortalecer el control sobre un eslabón clave del sistema de salud: la gestión farmacéutica, fundamental para la protección y el bienestar de los colombianos.