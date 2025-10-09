En vivo
Blu Radio  / Salud  / EPS y farmacéuticas avanzan en negociación para reducir costos de medicamentos de alto valor

EPS y farmacéuticas avanzan en negociación para reducir costos de medicamentos de alto valor

Bajo la supervisión de la Supersalud, 13 EPS y 24 laboratorios culminaron la primera etapa del acuerdo para la compra conjunta de medicamentos de alto costo.

Medicamentos.jpg
Medicamentos //
Foto: Unplash
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

La Superintendencia Nacional de Salud calificó como positivos los resultados de la primera fase de la negociación conjunta para la compra de medicamentos de alto costo, enfermedades huérfanas y patologías crónicas. Este proceso, aprobado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), busca optimizar el acceso a tratamientos de alto valor y mejorar las condiciones de negociación para las EPS del país.

En esta etapa, participaron trece EPS y veinticuatro laboratorios farmacéuticos diecinueve de ellos multinacionales y cinco nacionales que presentaron sus ofertas en un ejercicio de transparencia y confianza institucional. El superintendente Giovanny Rubiano García destacó que la amplia participación demuestra el compromiso de los actores del sistema por encontrar soluciones reales a las barreras de acceso a las tecnologías en salud.

Los resultados de esta fase beneficiarán a más de 269.000 afiliados de las EPS participantes, especialmente pacientes con enfermedades huérfanas, cáncer, patologías cardiovasculares y otras de alto costo.

Le puede interesar: Pacientes en Colombia esperan más de cinco años para acceder a medicamentos innovadores

Según la entidad, ahora se procederá a evaluar las ofertas para garantizar el cumplimiento de los requisitos y avanzar en la formalización de los acuerdos contractuales.

La Supersalud resaltó que este proceso no solo permitirá mejores precios y condiciones de compra, sino que también ayudará a reducir los retrasos en la entrega de medicamentos, una de las principales quejas de los pacientes con tratamientos especializados.

Además, ya se inició una segunda fase orientada a la adquisición de pañales y alimentos de propósito médico especial (APME), actualmente en etapa de diagnóstico de necesidades.

