EPS y farmacéuticas avanzan en negociación para reducir costos de medicamentos de alto valor

La Superintendencia Nacional de Salud calificó como positivos los resultados de la primera fase de la negociación conjunta para la compra de medicamentos de alto costo, enfermedades huérfanas y patologías crónicas. Este proceso, aprobado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), busca optimizar el acceso a tratamientos de alto valor y mejorar las condiciones de negociación para las EPS del país.

En esta etapa, participaron trece EPS y veinticuatro laboratorios farmacéuticos diecinueve de ellos multinacionales y cinco nacionales que presentaron sus ofertas en un ejercicio de transparencia y confianza institucional. El superintendente Giovanny Rubiano García destacó que la amplia participación demuestra el compromiso de los actores del sistema por encontrar soluciones reales a las barreras de acceso a las tecnologías en salud.

Los resultados de esta fase beneficiarán a más de 269.000 afiliados de las EPS participantes, especialmente pacientes con enfermedades huérfanas, cáncer, patologías cardiovasculares y otras de alto costo.

Le puede interesar: Pacientes en Colombia esperan más de cinco años para acceder a medicamentos innovadores



Según la entidad, ahora se procederá a evaluar las ofertas para garantizar el cumplimiento de los requisitos y avanzar en la formalización de los acuerdos contractuales.

La Supersalud resaltó que este proceso no solo permitirá mejores precios y condiciones de compra, sino que también ayudará a reducir los retrasos en la entrega de medicamentos, una de las principales quejas de los pacientes con tratamientos especializados.

Además, ya se inició una segunda fase orientada a la adquisición de pañales y alimentos de propósito médico especial (APME), actualmente en etapa de diagnóstico de necesidades.