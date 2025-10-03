Pacientes en Colombia esperan más de cinco años para acceder a medicamentos innovadores

En Colombia, los pacientes deben esperar más de cinco años para acceder a medicamentos innovadores, de acuerdo con el indicador W.A.I.T. de Pacientes 2025.

Este tiempo se divide en dos etapas: alrededor de 3,5 años corresponden al proceso de aprobación local, y otros 2,5 años adicionales transcurren hasta que los fármacos llegan a los planes de salud públicos o privados.

Esta situación refleja la falta de prácticas de confianza sanitaria que podrían reducir los plazos y permitir un acceso más rápido a la innovación.

El estudio también reveló que entre 2024 y 2025 Colombia presentó un avance mínimo en la disponibilidad de medicamentos: solo un 3 % de las moléculas analizadas registró mejoras, mientras que el 96 % permaneció sin cambios. Los retrasos en la evaluación pública y las dificultades estructurales en el financiamiento del sistema de salud son algunas de las principales causas.



La demora en la llegada de los tratamientos impacta de manera directa a los pacientes. Es el caso de Eliana Ortiz, quien aseguró estar enfrentando problemas para la entrega de los medicamentos que requiere en este momento. Esta situación refleja cómo las demoras en los procesos regulatorios y financieros terminan afectando la vida diaria de quienes necesitan un acceso oportuno.

Al respecto, Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, reconoció que “existen caminos hacia una mayor disponibilidad de medicamentos, pero recorrerlos es un desafío que exige compromiso y coordinación. Este estudio nos demuestra que aún debemos avanzar, y solo lo lograremos si todos los actores nos unimos para garantizar que la innovación llegue a tiempo a quien la necesita. En Colombia es clave la aprobación y mejorarla, pero también implica mejorar la situación financiera del Sistema para asegurar un acceso oportuno de manera que los pacientes y usuarios tengan a su disposición tratamientos a la vanguardia que les permitan vivir más y mejor”.

En este escenario, el indicador concluye que, aunque Colombia ha mantenido un acceso relativamente alto a medicamentos en comparación con otros países de la región, la inclusión de nuevos fármacos sigue siendo un reto. El reto, según expertos y pacientes, es reducir la brecha de tiempo entre la aprobación global y la disponibilidad real en el país, para que la innovación llegue a quienes más la necesitan sin que el tiempo se convierta en un obstáculo.