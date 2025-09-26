Invima extiende por seis meses plan de contingencia para trámites de medicamentos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció la ampliación por seis meses del plan de contingencia implementado desde marzo de este año para gestionar de manera más ágil los trámites de registro sanitario. La decisión, formalizada mediante una resolución, busca garantizar la continuidad de los procesos regulatorios y responder a la creciente demanda de solicitudes, al tiempo que se mitiga el riesgo de desabastecimiento de medicamentos en el país.

De acuerdo con la entidad, la estrategia mantendrá la operación de la mesa técnica, la comunicación electrónica con los fabricantes, la verificación en línea de documentos internacionales y el seguimiento administrativo de los procesos. Estos mecanismos han permitido sostener la gestión regulatoria en medio de la alta congestión de trámites que enfrenta el instituto.

El plan establece criterios de priorización para la atención de solicitudes. Entre ellos se incluyen medicamentos declarados en riesgo de desabastecimiento, vacunas contra enfermedades respiratorias agudas, productos estratégicos en salud pública definidos por el Ministerio de Salud, medicamentos vitales no disponibles y gases medicinales. También se dará prelación a trámites de productos de alto costo con escasa oferta en el mercado, así como a procesos administrativos pendientes de acto resolutivo o asociados a modificaciones en plantas de producción.

Medicamentos // Foto: Unplash

El director general del Invima, Francisco Rossi Buenaventura, explicó que “la prórroga del plan es necesaria para sostener la capacidad operativa frente a la alta demanda de trámites regulatorios, al tiempo que se refuerza la vigilancia sobre los riesgos de desabastecimiento”.



Desde el sector privado, la directora de la Federación Naturista Colombiana (Fenat), Yahel Bibiana Bueno, destacó la importancia de la medida para fortalecer el trabajo conjunto entre la industria y la entidad. Según afirmó, el objetivo es “identificar ejes temáticos que faciliten al Invima concentrar todos sus esfuerzos en la descongestión de trámites”.

Con esta prórroga, el Invima busca asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales y anticiparse a posibles fallas de suministro que afecten la seguridad sanitaria del país. La entidad reiteró que la estrategia es temporal, mientras se avanza en soluciones estructurales que permitan agilizar y descongestionar la gestión de los registros sanitarios.