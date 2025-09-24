Afidro descarta desabastecimiento de medicamentos y advierte sobre desfinanciamiento

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) aseguró este martes que en Colombia no existe un desabastecimiento de medicamentos, pero sí un grave problema de desfinanciamiento en el sistema de salud que está poniendo en riesgo la atención de millones de pacientes.

Desde Bucaramanga, el presidente ejecutivo de Afidro, Ignacio Gaitán, explicó que la crisis se origina en la falta de flujo de recursos, lo que genera retrasos en la entrega de tratamientos y en la prestación de los servicios. “Nos han querido hacer creer que estamos hablando de desabastecimiento de medicamentos. En realidad lo que tenemos es un sistema desfinanciado y, como en cualquier sector de la economía, cuando los recursos no fluyen la cadena se rompe”, afirmó.

El dirigente gremial advirtió que la situación ya tiene consecuencias en la vida de los colombianos. “Estamos encontrando reportes de personas que han perdido la vida por la falta de acceso a los medicamentos. En la medida que no se entregan los tratamientos, los afectados son los pacientes”, dijo.

Gaitán también señaló la urgencia de agilizar los trámites regulatorios en el Invima, pues los procesos de aprobación de nuevas terapias y medicamentos se están demorando, lo que afecta el acceso de los colombianos a la innovación. “Colombia siempre ha tenido acceso a los mejores medicamentos, pero hoy se está retrasando ese acceso. Esta es una industria que invierte más de 10 años en desarrollar una nueva molécula y necesitamos proteger esa innovación”, recalcó.

Durante su intervención en Bucaramanga, el presidente de Afidro recordó que la Contraloría General ya había advertido sobre la crisis de la Nueva EPS, que tiene bajo su responsabilidad 11,8 millones de afiliados en todo el país.

“Estamos hablando de que casi uno de cada cuatro colombianos depende de esta EPS y hoy está en riesgo la continuidad de sus servicios. Más que buscar culpables, es momento de actuar porque hay cerca de 12 millones de colombianos en riesgo”, sostuvo.

Finalmente, Gaitán hizo un llamado al Gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos en materia de producción de vacunas en Colombia y fortalecer los programas de inmunización. Según dijo, ya existen alertas por el resurgimiento de enfermedades que se consideraban controladas. “Tenemos una ley vigente que define parámetros para un proceso de vacunación más efectivo, pero no se han dado las condiciones. Es hora de que se tomen las riendas”, concluyó.