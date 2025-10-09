EPS Sura rechaza señalamientos del presidente Petro: solo atendemos personas vivas

Recientemente, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X, realizó declaraciones en las que señaló a EPS Sura de haber incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la salud pública. El mandatario afirmó que la entidad habría presentado personas fallecidas como pacientes y habría sobrevalorado medicamentos, generando controversia en el sector.

“Lo que no ha tenido límites es la Andi manejada por el GEA (en referencia al antes conocido Grupo Empresarial Antioqueño) y hay que ponerle límites que es el poder público. Por eso Sura era la que más robaba dineros de la salud a través de presentar muertos como pacientes y el sobrevalor de los medicamentos”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta.

Ante estas declaraciones, EPS Sura emitió un comunicado oficial en el que rechazó los señalamientos del jefe de Estado. La entidad aseguró que todas sus actuaciones se ajustan a las normativas vigentes y que la atención médica se brindó a usuarios que se encontraban vivos al momento del servicio. Explicó, además, que las diferencias registradas en las bases de datos se deben a los tiempos normales entre la atención, la validación de información y la facturación, procesos administrativos comunes dentro del sistema de salud.

La EPS también informó que ha entregado información y evidencias a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Salud y Protección Social, reiterando que no tiene hallazgos fiscales relacionados con el pago de medicamentos. Según Sura, los valores facturados se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio.



Finalmente, la entidad manifestó su disposición a seguir colaborando con las autoridades competentes y a aportar toda la documentación necesaria que permita esclarecer los hechos, destacando su compromiso con la transparencia y la confianza en el sistema de salud colombiano.