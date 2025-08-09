Suman 14 nuevos investigadores y 30 unidades Gaula para operaciones especiales en Cesar

Por solicitud de la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, se desarrolló en Valledupar un consejo de seguridad de alto nivel, presidido por el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a integrantes de la cúpula militar, representantes de los ministerios de Interior, Justicia, Minas, la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, alcaldes de los 25 municipios, representantes de gremios y autoridades civiles del territorio.

En el cual, se llegó a un acuerdo para el envío de 14 nuevos investigadores de la Fiscalía y al menos 30 hombres del Gaula antes de fin de mes para sumarse a las operaciones especiales de este territorio y establecer una hoja de ruta clara que fortalezca la seguridad y reduzca los índices de criminalidad.

De hecho, durante el consejo de seguridad, la gobernadora, junto a los mandatarios locales, entregó al Ministro de Defensa un mapeo minucioso de las principales alertas y amenazas contra el orden público en cada zona del Cesar.

Es así como, además de lo mencionado, se llegó a un acuerdo para destinar una unidad especial de investigadores que seguirán la pista de testaferros en el departamento, disponer de ocho embarcaciones de la Armada Nacional para tener el control del río Magdalena, y subir el pie de fuerza en las respectivas poblaciones.

Además, la Gobernación del Cesar destinará $30.000 millones para la compra de vehículos uniformados y no uniformados, necromovil para Chiriguaná, motocicletas y patrullas, vehículos para el Munir, software especializado, drones y antidrones, equipamiento para el CTI de la Fiscalía y botes para patrulla fluvial.

Tal cual, la Fiscalía actualizó el mapa judicial del Cesar para extender su respuesta a 24 de los 25 municipios del departamento y fue aprobado un nuevo proyecto con Fonsecon para la adquisición de cámaras de seguridad e instrumentos tecnológicos que reforzarán la capacidad operativa.

“Este departamento no se acomoda, no se agacha; nosotros hemos levantado la voz y hemos generado inversión pública para enfrentar el delito. Más allá de realizar solicitudes al Gobierno nacional, estamos ofreciendo bolsas comunes que le permitan a este territorio contar con más tecnología para poder atender el accionar delictivo de quienes nos quieren quitar la paz”, sostuvo la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila.

“Seguiremos haciéndole un seguimiento riguroso a las solicitudes que le hemos hecho al señor ministro en búsqueda de la tranquilidad de los cesarenses”, agregó.

Entre los temas que quedaron pendientes, está la revisión de un equipo técnico antiexplosivos especializado solicitado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan.