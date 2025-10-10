Suspenden elección de rector de la Uniatlántico mientras Procuraduría resuelve recusaciones

Hacia las 7 de la noche de este viernes fue suspendida la sesión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico y, con ella, aplazada la elección del nuevo rector de la institución dentro de una terna de cinco candidatos.

Ante el aplazamiento, se designó de manera temporal a Josefa Cassiani, actual secretaria general, como rectora encargada. La medida busca garantizar el normal funcionamiento administrativo y académico de la universidad mientras la Procuraduría General de la Nación se pronuncia sobre las recusaciones que impiden al órgano colegiado continuar con el proceso de elección para el periodo 2025–2029.

El Consejo Superior tenía previsto escoger este viernes al sucesor del actual rector Danilo Hernández, cuyo periodo está por finalizar. Sin embargo, la sesión fue suspendida en medio de tensiones, luego de que las recusaciones fueran radicadas y remitidas al Ministerio Público, que deberá resolverlas.

Una vez la Procuraduría emita su concepto, el Consejo podrá convocar nuevamente a sesión para entrevistar a los cinco candidatos finalistas: Danilo Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla, por lo que aún no se tiene fecha para dicha reunión.



“La Universidad del Atlántico reafirma su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el fortalecimiento de la educación pública en el departamento y la región Caribe”, indicó el alma máter en un comunicado.