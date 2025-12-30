“Todavía no veo las pruebas”: madre del joven que podría ser extraditado hacia Lituania

Cielo Santos habló con Blu Radio desde la lejana San Petersburgo, en Rusia, donde está radicada hace más de dos décadas.

Luchando contra un cáncer linfático y haciéndose cargo de sus otros tres hijos menores de edad, desde hace cinco meses libra otra batalla para pedir justicia en el caso de su hijo, el joven soledeño Gonzalo de Jesús Ramos Santos, capturado en julio de 2025 en la terminal de transportes de Barranquilla con circular roja de Interpol y de quien recientemente la Corte Suprema de Justicia dio el visto bueno para su extradición a Lituania.

Según las autoridades lituanas, el joven hacía parte de una estructura criminal internacional que operaba en varios países de Europa y mantenía nexos directos con los servicios de inteligencia de la Federación de Rusia.

En ese sentido, Gonzalo es señalado de haber participado en labores de inteligencia contra una empresa proveedora de drones utilizados por Ucrania, con el objetivo de beneficiar estratégicamente a Rusia en la guerra que actualmente enfrenta a los dos países y deja miles de muertos.



Su madre niega todos estos señalamientos y le pide al presidente Gustavo Petro que no firme su extradición antes acceder al expediente, y se percate que no hay pruebas contundentes contra su hijo de 22 años.

“Humildemente quiero pedirle al presidente Gustavo Petro que mire el caso. No sé si pueda hacerlo personalmente, pero es que él puede hacer que lo investiguen y que sea justo. A mi hijo lo van a extraditar y todavía no hay una investigación que lo identifique completamente. Una prueba que diga que lo es, que es parte de un grupo, no veo todavía las pruebas de que él haga parte de cuál grupo”, mencionó en entrevista la mujer.

Hay que recordar que el plan de viaje de su hijo, antes de llegar a Colombia este año, según dice Cielo Ramos, era Rusia-Lituania-España, pero un aparente “inconveniente” con la venta del tiquete llevó a Gonzalo, ya en Lituania, a hacer escala en Bulgaria. Ahí las autoridades de ese país lo retuvieron asegurando que no podía entrar a España “por haber estado año y medio allá”.

Precisamente, esos días en Bulgaria son para Cielo la prueba reina de que su hijo no cometió los delitos de los que se le acusa, por estar bajo la custodia de las autoridades en Bulgaria.

Al momento de su deportación en Bulgaria, le pidieron escoger entre Rusia y Colombia, y Gonzalo escogió su país para evitar ser reclutado por el ejército ruso como en efecto le notificaron en dos ocasiones.

En ese orden, esta madre solicita el apoyo a un abogado especialista que asuma el caso de su hijo, ya que ella no cuenta con los recursos económicos para contratar a uno.