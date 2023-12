Tráfico irregular de migrantes en San Andrés: más del 70% son venezolanos y un 15% asiáticos

A propósito del recién hallazgo de niños africanos en el aeropuerto de Bogotá que generó alerta por la situación migratoria en el país, en la isla de San Andrés las autoridades también tienen la lupa puesta sobre el tráfico irregular que se acentuó en el archipiélago, donde cerca de 1.200 personas han sido rescatadas entre 2022 y 2023 de viajes clandestinos que zarpan hacia Nicaragua en busca del 'american dream’.

En 2022 se rescataron 711 migrantes irregulares en 44 procedimientos desplegados en aguas de San Andrés y este año ya son 453 personas de diferentes nacionalidades las que han sido recuperadas en este mismo territorio, incluido el reciente rescate de 25 viajeros que hizo la Armada de Colombia el pasado domingo.

De acuerdo con las estadísticas de la Armada Nacional, de los 453 rescatados este año, 336 son oriundos de Venezuela, 38 de China, 31 de Ecuador, 14 de Azerbaiyán, 13 de Colombia, 12 de Vietnam, 5 de Perú, 2 de Argentina, 1 de Chile y 1 de República Dominicana.

Es decir, más del 70% de estos viajeros son venezolanos y, al menos, un 15% corresponde a asiáticos que encuentran en San Andrés un puente para seguir andando hacia el ‘sueño americano’, debido a la facilidad para pasar como turistas por la isla, la cercanía de esta con Centroamérica y hasta los paquetes económicos que ofrecen para este tránsito irregular.

“Estos migrantes , al momento de su recuperación, manifiestan que San Andrés sin duda es uno de los puntos de ubicación estratégica para poder acceder hacia países de Centroamérica y de allí hacia su destino final”, dijo el capitán Carlos Urbano, Jefe del Estado Mayor del Comando Específico de San Andrés y Providencia.

“Lo que hemos visto es que en su totalidad los migrantes llegan vía aérea y de aquí buscan efectuar el tránsito debido a esa cercanía geográfica marítima entre San Andrés y Centroamérica, pero desconocen las fuertes condiciones del mar, porque son engañados por bandas delincuenciales y no saben al gran peligro que se exponen siendo transportados en embarcaciones que no cumplen con las condiciones de seguridad y en horarios no establecidos”, agregó.

Es tal el peligro que este año se han reportado al menos 38 migrantes desaparecidos tras zarpar la noche del pasado 21 de octubre desde una zona no autorizada en San Andrés, a las que se suman alrededor de 60 personas a las que también se les perdió el rastro el año pasado cuando migraban de manera irregular.

Las autoridades también reportan 37 personas capturadas este año por tráfico irregular de migrantes, de los cuales 34 eran de nacionalidad colombiana.

