Tres adolescentes fueron aprehendidos por el asesinato de dos ancianos en Barranquilla

Dos meses después de un doble asesinato que sacudió a Barranquilla, en dónde las víctimas fueron el médico epidemiólogo Roberto Vásquez Camargo, de 88 años, y su esposa Porfiria Isabel Escorcia Villalba, de 80, autoridades avanzaron en el esclarecimiento de los hechos.



Jóvenes aprehendidos

Tres adolescente, uno de 15 y dos de 17 años, son los principales sospechosos de haber cometido el crimen. Los menores son señalados de haber ingresado a la casa de la pareja el pasado 13 de junio en el barrio Altos de Riomar, en el norte de Barranquilla, y propinarles golpes con objetos contundentes hasta dejarlos sin vida.

Sus detenciones se produjeron en medio de un operativo de la Sijin en el barrio Rebolo, en un sector conocido como las ‘Aguas Mansas’.

Estos habrían quedado grabados videos de cámaras de seguridad que ahora están en poder de las autoridades y que son usadas como elementos de prueba dentro de la investigación.

Néstor Escorcia, sobrino del médico Vásquez, señaló que sienten un alivio al presentarse estas detenciones, pero hacen un llamado para que el proceso siga avanzando.

"Sentimos un alivio al saber que las autoridades están trabajando, eso nos llena de de tranquilidad, de confianza, y lo que se le pide a las autoridades es que sigan haciendo su trabajo y siga el proceso con las personas que fueron capturadas", indicó Escorcia a Blu radio.



Principal hipótesis sobre el móvil

Está relacionada con un robo, sin embargo, este medio conoció que los criminales solo se llevaron unas tarjetas de crédito y el bolso de Porfiria Escorcia.

Los menores serán presentados ante un juez en las próximas horas para definir su situación judicial.