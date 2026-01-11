Un hombre muerto y otro herido deja ataque sicarial en el norte de Barranquilla

Varias detonaciones de arma de fuego se confundieron entre el sonido de la música que en ese momento sonaba en la calle 74 con carrera 45, en el norte de Barranquilla. Hasta ese lugar, según narraron testigos en redes sociales, llegó este sábado en la tarde un sujeto a pie que disparó en repetidas oportunidades contra dos hombres, acabando con la vida de uno y dejando gravemente herido al otro.

La víctima mortal de este hecho fue identificada por las autoridades como Emmanuel Gómez Carrillo, de 37 años, quien se dedicaba a la actividad de cobradiario. Informa la Policía que este había recibido amenazas recientemente, al parecer, relacionadas con su actividad laboral.

Pistola referencia. AFP

En el mismo caso Jhonatan Bustos Jiménez resultó herido con un impacto de bala en la cabeza que lo mantiene bajo pronóstico reservado en una clínica de la ciudad.

Según la Policía, el sicario se dio a la huida en un vehículo que lo esperaba a pocos metros de donde perpetró el crimen.



Este caso de sicariato ocurrió hacia las 5:30 de la tarde en un sector que es muy transitado en la capital del Atlántico, a espaldas de una estación de Transmetro y del estadio Romelio Martínez.