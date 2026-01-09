Hurto a personas aumentaron en un 46% en Barranquilla durante el 2025

El hurto a personas en todas sus modalidades, incluidos los atracos, raponazos y fleteos, aumentaron en un 46% en Barranquilla a lo largo del 2025, a diferencia de otro tipo de robos, como al comercio o de automotores que mostraron una disminución de hasta el 38%.

La Policía reconoce que el hurto a personas sigue siendo un reto prioritario para las autoridades en su misión de garantizar la seguridad ciudadana, por lo que se ha creado un equipo enfocado en frenar los asaltos callejeros.

"Se creó un Grupo Especializado contra el Atraco y se reforzó el servicio con 400 nuevos policías. Desde allí se adelantan operaciones coordinadas de inteligencia y acciones contra el crimen organizado, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de golpear de manera directa a las estructuras delincuenciales que afectan a Barranquilla y su área metropolitana", informó el coronel Diego Mora, subcomandante de la Policía Metropolitana.

De igual forma, se ha reforzado la presencia de policías en sitios de alto flujo de personas para garantizar que estén seguras en medio de esta temporada de eventos masivos que se avecina en Barranquilla por cuenta del Carnaval 2026.



La Policía Metropolitana de Barranquilla destaca que, durante la ofensiva contra el hurto a personas, en 2025 logró “985 capturas, de las cuales 865 fueron en flagrancia y 120 por orden judicial. Esto representa un incremento del 20 % en la acción operativa frente a este delito”.