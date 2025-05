Un mes sin rastro de Tatiana Hernández: intensifican búsqueda con robot de tecnología subacuática

El domingo 13 de abril una llamada cambió por completo la vida de la familia Hernández Díaz. Su hija Tatiana, una estudiante de medicina, amante del deporte, había desaparecido luego de salir a “tomar aire” tras completar su turno en el hospital Naval de Cartagena , donde realiza sus practicas de internado.

Un video aficionado, sobre las 4:45 de la tarde, captó la ultima imagen que se conoce públicamente de la joven de 23 años. Tatiana, aparece sentada en uno de los espolones frente al mar, a pocos metros del cordón amurallado.

Desde entonces, su paradero se ha convertido en todo un misterio que navega entre hipótesis sin confirmar, pistas que han llevado a búsquedas, incluso en otras ciudades, y la incertidumbre de una familia que no ha cesado ni un minuto en pedir por su regreso.

Tatiana Alejandra Hernández, mujer desaparecida. Foto: suministrada

“Hoy se cumple un mes de la desaparición de mi hija y de parte de las autoridades la verdad aún no se bien cuál es el resultado de la investigación. El día de ayer me entregaron sus equipos electrónicos y me dicen que en este momento van a iniciar todo el análisis de la información encontrada, y me informaron que van a hacer unas investigaciones más a fondo con las personas que ella hizo el internado en le Hospital Naval, es todo lo que me han informado”, aseguró en dialogo con BLU Radio, Lucy Diaz, la madre de Tatiana.

Al tiempo que se prepara imprimiendo volantes y camisetas con el rostro de la estudiante que utilizarán en una velatón este martes 13 de mayo a partir de las 5:30 de la tarde, la madre asegura que no desistirán en su búsqueda y que tampoco abandonarán la ciudad sin su hija.

“Nosotros realmente estamos con recursos económicos realmente agotados, porque no contábamos quedarnos tanto tiempo y tantos días en esta ciudad. Nuestros temas laborales están suspendidos, el estudio de Miguel Ángel (hermano de Tatiana), todo está suspendido, porque nosotros dijimos, no nos vamos de esta ciudad, hasta no irnos con Tatiana. La empresa donde trabaja mi esposo nos ha colaborado bastante, y en la parte de alimentación y sustento, muchas personas nos han apoyado, la verdad no esperábamos que la gente fuera tan solidaria”, relató.

Entre tanto, y en medio de los llamados de la familia para aumentar los esfuerzos físicos para encontrar a la joven, la Alcaldía de Cartagena anunció que retomarán las labores de búsqueda en agua con un robot sumergible de “la más alta tecnología” contratado con la empresa chilena con sede en Cartagena, ASI Group.

Se trata del ‘YellowFin: Sonar Imágenex’, que puede alcanzar profundidades hasta de 50 metros con una velocidad de hasta 4 nudos.

El dispositivo, explica el Distrito, cuenta con la capacidad de transmitir imágenes simultáneas en tiempo real, a modo de mosaico, claves en la identificación de zonas hasta ahora imposibles de monitorear, debido a su difícil acceso, tales como escolleras y espolones, que son el último lugar donde se tiene registro de Tatiana.

“Hemos adelantado una conversación con una empresa extranjera, de alta tecnología, para poder buscar en las zonas de difícil acceso para los buzos. Estamos hablando de las escolleras y los espolones. Lo más importante es decirle a la familia de Tatiana que no descansaremos hasta dar con su paradero. La idea es iniciar los trabajos el próximo sábado. Las personas llegarían a Cartagena este viernes, en horas de la tarde, y el mismo sábado iniciaremos. Esto irá acompañado de una embarcación que tiene unas especificaciones técnicas y de un personal de buzos. Ya hemos conversado con Guardacostas para que nos presten ese acompañamiento”, indicó el secretario de interior de Cartagena, Bruno Hernández.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay hizo un fuerte llamado a la Fiscalía General de la Nación para que informen sobre los avances de la investigación sobre este caso que ha conmocionado al país entero, y acerca del cual el ente investigador no se ha pronunciado.

“Pese a que la recompensa de 200 millones de pesos sigue vigente, frustra que aún no haya claridad. Por eso considero que es clave que la Fiscalía informe a la opinión pública sobre los avances reales, para frenar la ola de especulaciones. Cartagena y la familia de Tatiana lo necesitan”, expresó el mandatario cartagenero.