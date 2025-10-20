Unas 300 familias resultaron afectadas por desbordamiento de arroyo en Mahates, Bolívar

Las lluvias y el aumento del nivel de las aguas en el Canal del Dique siguen causando estragos en las poblaciones ribereñas del departamento de Bolívar. Cerca de 300 familias de los sectores El Puente, La Vera y La Guajira, en el municipio de Mahates, resultaron afectadas por el desbordamiento de un arroyo.

Viviendas y calles inundadas, daños en enseres y electrodomésticos, y cientos de cultivos perdidos son el saldo que deja hasta ahora la emergencia.

El alcalde del municipio, Agustín Palomino, explicó que la emergencia comenzó durante la noche del pasado viernes con el desbordamiento del arroyo principal que atraviesa el municipio, y que en este momento continúan con el censo de daños y la atención a las familias damnificadas.

“Recibimos la información y constatamos que nuestro arroyo principal, que pasa por la cabecera municipal, se había desbordado como resultado de los altos niveles que presenta el Canal del Dique. En una visita pudimos verificar, además, que varios árboles han caído en el trayecto del arroyo, lo que agrava la situación. Por eso estamos a la espera de la maquinaria amarilla para iniciar la relimpia y recanalización del arroyo”, señaló.



El alcalde, a su vez, aseguró que este es un problema histórico que requiere una solución estructural, la cual esperaban se concretara con las obras del megaproyecto del Canal del Dique.

“Ese es un problema histórico que tenemos en el municipio. Es difícil controlar los niveles del Canal del Dique y, obviamente, los retrasos en las obras también nos afectan y tienen impactos sobre las comunidades. Lamentablemente, esta situación sobrepasa las capacidades del municipio. Desde los territorios ansiamos este proyecto, no solo por el beneficio de las comunidades, sino también del mismo canal, al cual le debemos mucho porque nuestras economías dependen del Dique”, precisó.

Las comunidades, por su parte, están a la espera de ayudas y claman por acciones de mitigación urgentes ante el pronóstico de nuevas lluvias.