Uribe cuestionó política de seguridad del Gobierno: "El país está extorsionado"

En medio de las conclusiones que entregó desde la cumbre de precandidatos del partido Centro Democrático realizada en Barranquilla, el expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió que en el país no hay una política de seguridad que garantice la vida e integridad de los colombianos, dado que, al hacer un comparativo de las cifras en materia de violencia para el año 2010, consideró que la situación "va empeorando".

Así las cosas, el jefe del partido Centro Democrático se mostró preocupado frente a la situación que viven ciertas poblaciones, señalando que "el país está extorsionado", pues las víctimas ya no se atreven a realizar denuncias sobre hechos de violencia porque se vuelven blanco de retaliaciones.

"El país está extorsionado. Los ciudadanos ven inútil la denuncia porque no hay una política de seguridad que los proteja, entonces la denuncia lo que está generando es retaliación del delincuente", afirmó.

A estos cuestionamientos se sumó la senadora María Fernanda Cabal quien, refiriéndose a la paz total del Gobierno Petro, la catalogó como “una locura”. Al término del evento 'Foros para el futuro de Colombia', la congresista dijo que no se puede tener seguridad en un país que cuenta “con más de 300 mil hectáreas de coca”.

"Sin seguridad no hay país, y no es la locura de la 'paz cocal' de Petro. Usted no puede tener seguridad con 300.000 hectáreas de coca, entonces busquemos el trasfondo del problema. El origen se dio en los acuerdos de La Habana donde hay que pedirle permiso al delincuente para erradicar y fumigar", alegó.

Además, el expresidente Uribe Vélez aseguró que durante los años 2022 y 2023, incluyendo la cifra de lo que se estima a cierre de 2024, la proyección de colombianos que habrán salido del país sería de casi 2'000.000, producto de problemáticas sociales y económicas que tienen que ver con seguridad, desempleo, entre otro aspectos.

"Entre los años 2022 y 2023, y lo proyectado hacia el cierre de este 2024, habrán salido 2 millones de colombianos sin tiquete de regreso", dijo.