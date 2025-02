Viajes, casa y carros de lujo, las pruebas de la Fiscalía contra Nicolás Petro

Son muchos los informes que tiene en su poder la Fiscalía sobre los gustos de lujo de Nicolás Petro en los últimos años. Por ejemplo, de la época en que estaba casado con Daysuris Vásquez, hay compras en tiendas de marcas reconocidas que servirían para demostrar que el hijo del presidente gastaba muchísimo más de lo que ganaba como diputado del Atlántico.

Ahora bien, aunque el matrimonio entre Nicolás y Day terminó, lo que, al parecer, no acabó ahí fue esa vida ostentosa de Nicolás, pues habría seguido dándose lujos con su actual pareja Laura Ojeda .

Es así como entre las pruebas de la Fiscalía hay información solicitada a Migración Colombia y aerolíneas, y las cuales dan cuenta, por ejemplo, de un viaje que hicieron Nicolás y Laura a Punta Cana, del 21 al 25 de octubre de 2022.

"Según respuestas de la aerolínea, cada boleto o pasaje tuvo un valor de 3.815.540 pesos, por lo cual esto demuestra que se superaron los ingresos de vengados por Nicolás Fernando Petro Burgos como diputado del Atlántico", dijo la fiscal Lucy Laborde.

Durante la audiencia de este jueves también salió a relucir la empresa Manyi Name Dotaciones S.A.S, a través de la cual Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez habrían estado recibiendo dineros.

La fiscal aseguró que en el juicio se tendrá en cuenta un informe sobre la existencia de esta empresa, así como de la capacidad económica de María Angélica Name Delgado, quien figura como representante legal de este negocio, constituido en julio de 2022 y dedicado al comercio al por menor de prendas de vestir y accesorios.

"Con esta prueba se podrá establecer qué capacidad tenía María Angélica Name para el aporte de sumas importantes de dinero a Daysuris del Carmen Vázquez Castro, a Nicolás Fernando Petro Burgos y a la Fundación Conciencia Social", agregó.

Otra información en poder de la Fiscalía es la entrega de 60 millones de pesos en efectivo que habría hecho Daysuris Vásquez y Nicolás Petro para la compra de un inmueble en el municipio costero de Tubará, Atlántico.

La entrega del dinero, según la fiscal, se habría hecho directamente a Jhonatan Cabrales, propietario de la constructora de dicho inmueble, ubicado en Villa de Palmarito. Sin embargo, esta propiedad nunca se registró a nombre de Petro ni de Vásquez, sino que se habría intentado poner a nombre de César Emilio Vásquez, tío de Daysuris.

A propósito de adquisiciones que habría tenido Petro, la fiscal también expuso que entre las pruebas extraídas del celular de Daysuris hay conversaciones con Germán Londoño y fotografías enviadas por este amigo de Nicolás, las cuales dan cuenta de la compra de un vehículo Mercedes Benz y movimientos de dinero. Dicho vehículo, además, estaría a nombre de una tercera persona, Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta, amiga de Day.

"El señor Germán Londoño conocía sobre las actividades realizadas por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos", dijo la fiscal con relación al amigo de Nicolás.

La defensa de Nicolás Petro pidió a la Fiscalía que concrete la solicitud probatoria para avanzar más rápido en la audiencia, pues hasta ahora la fiscal solo se ha referido a tres testigos de los 42 que figuran en el escrito de acusación.

No obstante, la representante del ente acusador aseguró que tal solicitud “es un irrespeto” con la Fiscalía, al considerar que la defensa no tiene la autoridad para decir o “dirigir cómo se adelantará este juicio”. Y en esto coincidió el juez, asegurando que la defensa no puede decidir qué puede o no introducir el ente acusador en el proceso.

Finalmente, la audiencia preparatoria de juicio fue suspendida y continuará los próximos 25, 26, 27 y 28 de marzo, a partir de las 8:30 de la mañana.