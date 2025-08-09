Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Activan plan retorno en Soacha para agilizar el ingreso a Bogotá este domingo

Activan plan retorno en Soacha para agilizar el ingreso a Bogotá este domingo

Será activado un plan retorno para este domingo 10 de agosto en el paso por Soacha, a través de un Plan de Manejo de Tráfico (PTM) para evitar represamientos de vehículos y dificultades en la movilidad.

Pico y placa regional en Bogotá hoy, lunes festivo 2 de junio; plan retorno y estado de vías
Pico y placa regional en Bogotá hoy, lunes festivo 2 de junio; plan retorno y estado de vías.
Foto: Alcaldía de Bogotá
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: agosto 09, 2025 07:07 p. m.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que mañana domingo será activado un plan retorno por la autopista sur debido a las obras de TransMilenio en el paso urbano de Soacha, que han ocasionado la reducción de tres a dos calzadas, específicamente frente al portal El Vínculo, en sentido Sibaté - Bogotá.

“Mañana, domingo 10 de agosto, lo asumimos en Cundinamarca y Soacha con estrategias de operación retorno. Hemos tenido un alto número de vehículos que han salido desde el 7 de agosto por el corredor sur, lo que generará un alto tráfico por la autopista de vehículos ingresando el día de mañana”, indicó el mandatario departamental.

Se abrirá un tercer carril desde la calle 40 sur hasta la calle 30 sur, en el sentido Girardot – Bogotá de ingreso a la ciudad en el paso por Soacha, en coordinación con Bogotá, que permita semáforos intermitentes para que el ingreso a la capital sea más fluido.

“Sin embargo, si su destino lo permite, podrá optar por la vía alterna Girardot – Anapoima – Mosquera para ingresar por calle 80 o calle 13, evitando la congestión en el corredor de Girardot a Chusacá”, aseguró el gobernador de Cundinamarca.

Este es un trabajo conjunto entre la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, la Dirección de Tránsito y Transporte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá y de Soacha para asegurar una entrada segura a la capital y procurar que todos los ciudadanos tengan un regreso tranquilo y sin tanta congestión.

