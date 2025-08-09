Activan plan retorno en Soacha para agilizar el ingreso a Bogotá este domingo

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que mañana domingo será activado un plan retorno por la autopista sur debido a las obras de TransMilenio en el paso urbano de Soacha, que han ocasionado la reducción de tres a dos calzadas, específicamente frente al portal El Vínculo, en sentido Sibaté - Bogotá.
“Mañana, domingo 10 de agosto, lo asumimos en Cundinamarca y Soacha con estrategias de operación retorno. Hemos tenido un alto número de vehículos que han salido desde el 7 de agosto por el corredor sur, lo que generará un alto tráfico por la autopista de vehículos ingresando el día de mañana”, indicó el mandatario departamental.
Se abrirá un tercer carril desde la calle 40 sur hasta la calle 30 sur, en el sentido Girardot – Bogotá de ingreso a la ciudad en el paso por Soacha, en coordinación con Bogotá, que permita semáforos intermitentes para que el ingreso a la capital sea más fluido.
Las obras de TransMilenio en el paso urbano de #Soacha, sobre la Autopista Sur, han requerido la reducción de tres a dos calzadas, específicamente frente al portal El Vínculo, en el sentido Sibaté–Bogotá. Dado que este jueves 7 de agosto fue festivo y muchos aprovecharon para… pic.twitter.com/QpWoItGhag— Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 9, 2025
“Sin embargo, si su destino lo permite, podrá optar por la vía alterna Girardot – Anapoima – Mosquera para ingresar por calle 80 o calle 13, evitando la congestión en el corredor de Girardot a Chusacá”, aseguró el gobernador de Cundinamarca.
Este es un trabajo conjunto entre la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, la Dirección de Tránsito y Transporte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá y de Soacha para asegurar una entrada segura a la capital y procurar que todos los ciudadanos tengan un regreso tranquilo y sin tanta congestión.