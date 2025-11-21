Anuncian nuevo corredor que reducirá tiempos de trayectos en vía Bogotá – Funza

La movilidad entre Bogotá y los municipios de la Sabana Occidente continúa siendo uno de los mayores desafíos de la región. Funza es uno de los puntos más críticos: diariamente, miles de ciudadanos deben invertir hasta cuatro horas para llegar a sus trabajos o lugares de estudio debido a la congestión constante en los accesos a la capital.

Un reciente diagnóstico de movilidad confirma la presión sobre las vías actuales. El 63 % de los habitantes depende del transporte público, mientras que un 22 % utiliza vehículo particular, un 9 % motocicleta y apenas un 4 % bicicleta. Esta alta demanda recae sobre corredores como la Calle 13 y la Calle 80, que no han recibido ampliaciones estructurales en más de 50 años, a pesar del crecimiento poblacional y económico de la región.



Así será el nuevo corredor vial

Ante esta situación, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Alcaldía de Funza firmaron un convenio interadministrativo para avanzar en la estructuración de un nuevo corredor por la avenida La Esperanza. La obra, considerada estratégica, busca mejorar la conexión entre Bogotá y la Sabana Occidente, reducir tiempos de desplazamiento y ofrecer alternativas más seguras y sostenibles.

Parque principal de Funza. Foto: Alcaldía de Funza.

El proyecto contempla una vía de más de 7,8 kilómetros, con un perfil de 34 metros, dos calzadas de dos carriles por sentido, ciclorruta de tres metros, amplios andenes, separador arborizado y tres intersecciones a desnivel ubicadas en el río Bogotá, el humedal Gualí y la conexión con la vía Devisab. También prevé integración con el transporte público y soluciones para la movilidad activa.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, destacó que esta iniciativa “abre la posibilidad real de conectar la avenida La Esperanza con la vía perimetral de Funza, permitiendo una salida más eficiente hacia Bogotá y mejor calidad de vida para los ciudadanos”.



Aunque la vía atravesará principalmente suelo funzano, sus beneficios serán regionales, impactando positivamente a municipios como Mosquera, Madrid, Facatativá y Bojacá. El convenio estará vigente hasta diciembre de 2027 y permitirá dejar completamente estructurado el proyecto.