Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Asciende a ochos la cifra de personas muertas tras motín en la estación de policía en Funza

Asciende a ochos la cifra de personas muertas tras motín en la estación de policía en Funza

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que se trata de un hombre de 25 años que estaba siendo atendido en el Hospital San Rafael de Facatativá. Sin embargo, quedan 4 personas más en atención médica tras el motín.

¿Quiénes son los reclusos que murieron en Funza? Videos muestran el momento exacto del incendio
Foto: captura de pantalla
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

Identificado como Edgar Nicolás Jiménez Leyton, la octava víctima mortal que deja el motín y el incendio que hubo la semana pasada en la estación de policía de Funza, Cundinamarca. El gobernador del departamento, Jorge Rey, afirmó que este hombre de 25 años estaba siendo atendido en el Hospital San Rafael de Facatativá.

“Hemos recibido la noticia del fallecimiento de Edgar Nicolás Jiménez Leyton, de 25 años, quien permanecía en el Hospital San Rafael de Facatativá, tras el incendio en la estación de Policía de Funza. Con él, ascienden a ocho las víctimas fatales", escribió el gobernador.

Por su parte, el mandatario departamental hizo referencia a las demás personas que aún se se encuentran en atención en centro asistencial de Bogotá y Facatativá. En la capital, en el hospital La Samaritana, aún permanece Luis Alejandro Urrego Galindo, de 24 años, que fue remitido para atención especializada. Y en Facatativá, están bajo pronóstico reservado Julián Steven Cerquera Contreras, de 28 años: José Javier Fonseca Barbosa, de 35 años y Miguel Ángel Buitrago Castro, de 25 años.

Asimismo, el gobernador en su trino afirmó que la justicia penal militar asumió la investigación del caso con el fin de verificar si hubo responsables disciplinarias y administrativas.

