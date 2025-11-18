Así encontraron el carro arrastrado por río en Silvania: no encuentran a tres de sus ocupantes

El desborde de la quebrada Yayata en Silvania, Cundinamarca, causó una tragedia la madrugada de hoy al arrastrar un vehículo con cinco ocupantes que transitaban por la vereda El Hato. Los organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un adulto mayor y reportaron a tres personas desaparecidas, incluyendo a un menor de edad. La emergencia, causada por las fuertes y prolongadas lluvias en la zona, ha movilizado al Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía, quienes trabajan sin descanso en la búsqueda de los afectados y en la remoción de escombros y rocas que bloquean la quebrada. Solo una persona logró sobrevivir al ser arrastrada a una zona segura.

La fuerza de la creciente súbita fue tal que el automóvil quedó destrozado y atrapado entre grandes peñascos en el cauce del río, lo que dificulta enormemente las labores de rescate. El caudal, que subió de manera intempestiva, arrastró lodo, palizadas y una cantidad considerable de material vegetal, cambiando drásticamente la morfología de la quebrada. Las autoridades municipales han activado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las operaciones y evaluar los daños en la infraestructura vial y viviendas cercanas, haciendo un llamado urgente a la comunidad para evitar transitar por zonas de riesgo y acatar las alertas meteorológicas.

El alcalde José Ricardo Pulido confirmó en entrevista con Mañanas Blu que la situación es crítica, con un saldo de cuatro personas desaparecidas y múltiples afectaciones materiales. El incidente más grave ocurrió en la quebrada El Hato, donde un vehículo fue absorbido por la creciente.

El alcalde Pulido detalló el dramático suceso en la quebrada El Hato, donde la creciente pasó por encima del puente y generó un "efecto de absorción" que arrastró un vehículo Nissan Sentra. En este carro viajaba la familia Villota Escandón, que se desplazaba de Tibacuy hacia Bogotá. "Desafortunadamente hay cuatro personas desaparecidas, una de ellas ya la encontramos desafortunadamente sin vida", indicó el mandatario.



Estado de las Víctimas: Una de las ocupantes, sobrina del fallecido, logró sobrevivir al ser lanzada del vehículo por la fuerza del agua, que explotó un vidrio trasero. Ella fue arrastrada unos 200 metros y logró salir con vida, siendo trasladada al hospital con un severo impacto psicológico.

Las tres personas que siguen siendo buscadas son . Búsqueda: El vehículo no ha podido ser ubicado aún; se cree que la fuerza del río lo destruyó , pues ya se han encontrado dos puertas. La quebrada El Hato se une a otra y forma el Río Chocho , que a su vez es afluente del Río Sumapaz . El carro podría haber sido arrastrado hasta este último.

El segundo desbordamiento ocurrió en la quebrada Yayatá, ubicada cerca del casco urbano, afectando la zona que limita con Tibacuy.

Daños Materiales: El caudal se llevó completamente cuatro a cinco viviendas .

Los organismos de rescate, que detuvieron la búsqueda de los desaparecidos a la medianoche por las inclemencias del tiempo, reanudaron las labores a las 5 de la mañana. El alcalde Pulido agradeció la solidaridad y el trabajo de los equipos de control, mientras se mantienen las alertas en la región debido a los pronósticos del IDEAM que anticipan que las fuertes lluvias podrían continuar hasta bien entrado diciembre.