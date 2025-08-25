Caso de Valeria Afanador daría giro en su búsqueda por nueva información: "Hay un enemigo"

El pasado 12 de agosto, Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, se desapareció en inmediaciones de su colegio en Cajicá, Cundinamarca, y, hasta ahora, su paradero aún es desconocido pese a los esfuerzos de las autoridades para dar con su ubicación, pero sin éxito hasta el momento.



"Hipótesis del secuestro es la más fuerte"

La investigación y búsqueda de esta niña podría dar un giro importante, según reveló el gobernador, Jorge Emilio Rey, en diálogo con Noticias Caracol. De acuerdo con el mandatario, van 12 kilómetros alrededor del punto donde se perdió para ubicarla y no ha sido posible.

“Aquí tuvo que haber sucedido una desaparición forzada, estamos ante un delito. Hemos hecho toda la operación de búsqueda y serán los organismos de investigación los que nos darán respuesta. Hemos pedido que trabajen que permita compartir información y herramientas tecnológicas que permitan hallar a Valeria. No indicios, sino hechos ciertos para dar con su paradero”, dijo.

En ese orden de ideas, la niña habría sido secuestrada en la zona de su desaparición y la razón por la cual apuntan a esa hipótesis es gracias a la tecnología que han utilizado que no ha funcionado, por lo tanto, todo ha indicado que seria una desaparición y no habría otra aparición que pese a los esfuerzos no haya rastro de ella.

Fotomontaje: Blu Radio

¿Quién pudo secuestrar a Valeria Afanador?

Rey explicó que tienen varios videos y recopilación de testimonios, tanto de la institución como de la familia, de los cuales se encuentran algunos indicios y también posibles sitios de la desaparición de Afanador.

“Lo que sí se supo y que, lamentablemente en su momento lo ocultó la rectora, es que el colegio tenía varios enemigos y eso es lo que nos preocupa. (...) Nos enteramos por otras fuentes de investigadores privados que hay un enemigo del colegio, queremos saber quién es el enemigo. Hoy hemos pasado una solicitud para que la rectora nos informe quién es esa persona”, señaló.

Por ahora, continuará la investigación para dar con su paradero y conocer qué sucedió en esa tarde en la que la niña se desaparición si dejar rastro alguno.