Encuentran cuerpo del bombero desaparecido en Gutiérrez, Cundinamarca

Fue encontrado el cuerpo del subteniente Carlos Andrés Rozo, bombero del municipio de El Colegio, en el sector de Peñalisa, en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca. El cuerpo fue localizado por vía helicoportada, según confirmaron las autoridades.

El subteniente Rozo se encontraba en labores de búsqueda de la menor Shairin Tovar Quintero, de 11 años, quien fue arrastrada por el río Blanco el pasado 3 de noviembre, mientras su familia se encontraba en un paseo familiar en el sector de Puente Río Chiquito, vereda Cerinza.

La menor Shairin se encontraba junto a su familia en un paseo familiar cuando, de repente, fue arrastrada por la corriente del río. Una niña de 8 años que también cayó al río logró salir con vida, pero desafortunadamente, Shairin fue arrastrada por la corriente.

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos Voluntarios de Cundinamarca, confirmó la noticia y expresó sus condolencias a la familia del subteniente Rozo. “Estaba desaparecido en días anteriores en medio de un proceso de búsqueda en jurisdicción del municipio de Gutiérrez. El teniente fue encontrado en el sector conocido como Peñalisa, esto es límites del municipio de Gutiérrez y Guayabetal, exactamente a 5 kilómetros donde se presentaron los hechos”, afirmó el capitán Farfán.



El gobernador, Jorge Emilio Rey, también se pronunció por medio de sus redes sociales, mencionando que “la única manera de acceder para efectuar el rescate es por vía helicoportada. Adelantamos gestiones para poder contar con este mecanismo de rescate. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus compañeros del Cuerpo de Bomberos y a toda la comunidad bomberil de Cundinamarca”.

Hasta el momento, la menor Shairin no ha sido encontrada y las labores de búsqueda continúan. La menor sigue siendo una prioridad para las autoridades y los equipos de rescate, quienes trabajan incansablemente para encontrarla y devolverla a su familia.