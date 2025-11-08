En vivo
Encuentran cuerpo del bombero desaparecido en Gutiérrez, Cundinamarca

Encuentran cuerpo del bombero desaparecido en Gutiérrez, Cundinamarca

El subteniente desapareció el pasado 6 de noviembre en medio de las labores de búsqueda de la menor Shairin Tovar Quintero, quien aún no ha sido localizada.

