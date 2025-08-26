Giro en caso Valeria Afanador: policía investiga otras hipótesis tras agotar la del río

La desaparición de Valeria Afanador, niña de 10 años con síndrome de Down que fue vista por última vez en su colegio en Cajicá (Cundinamarca), empieza a tomar un rumbo distinto. Autoridades departamentales y nacionales han señalado que es poco probable que la menor haya caído al río Frío y consideran que se trata de un caso de desaparición forzada.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, afirmó que “no hay ninguna explicación distinta a que aquí se está configurando un delito”.

Abogado denuncia manipulación en la escena

El abogado de la familia, Julián Quintana, aseguró en entrevista que el colegio habría alterado el lugar donde Valeria desapareció. Según él: “El colegio tenía conocimiento de que un hombre estaba merodeando justamente la institución, que manipularon la escena donde supuestamente se perdió la niña, donde fue sacada, porque ellos consideran que aquí se está configurando un delito. Finalmente, aseguró que todo esto está en conocimiento de la Fiscalía.”

Asimismo, Quintana insistió en que el plantel no ha dado explicaciones claras: “También se lo dejé consignado en un memorial extenso a la Fiscalía. También el día de ayer y el día de hoy le solicitamos al colegio que nos explicara por qué había adulterado la escena del delito. Estamos esperando la respuesta, pero sin duda alguna le solicitamos a la Fiscalía investigar esto a profundidad porque es algo anómalo, algo irregular y que no debería pasar.”

Búsqueda y recompensa por Valeria

Más de 200 personas, entre rescatistas, Policía y organismos de socorro, han recorrido 12 kilómetros alrededor del colegio y diferentes barrios de Cajicá sin resultados. La recompensa por información que conduzca al paradero de Valeria asciende ya a 70 millones de pesos.

Incluso INTERPOL emitió una circular amarilla, lo que activa la búsqueda internacional de la menor.

Salen a la luz nuevos detalles de la desaparición de la pequeña Valeria Afanador en Cajicá Foto: Noticias Caracol

Hallazgos que no corresponden a la niña

En el marco de la búsqueda, fueron encontrados restos humanos —dos brazos y dos piernas en bolsas— en inmediaciones de la zona. Sin embargo, Medicina Legal confirmó que se trataba de un hombre adulto, sin relación con el caso de Valeria.

La investigación continúa

La Fiscalía, el CTI y la Sijín han sido requeridos para conformar una cápsula investigativa que permita avanzar con mayor rapidez en el esclarecimiento de este caso, que ha causado conmoción en todo el país.