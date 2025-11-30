Lluvias ocasionan diversas emergencias en Cundinamarca y Bogotá

El río Calandaima, en el sector Rompe Calzones del municipio de Viotá, se desbordó este sábado y provocó una emergencia de gran complejidad. Tres personas fueron rescatadas luego de ser arrastradas por la corriente, mientras que las autoridades mantienen la búsqueda de un hombre de 51 años de edad que continúa desaparecido.

Entre los heridos se encuentran una mujer de aproximadamente 70 años con politraumatismos y posible trauma craneoencefálico; una mujer de 45 años con signos de hipotermia; y un menor de 10 años que también presentó este cuadro. Otras seis personas resultaron ilesas.

En la zona hacen presencia unidades de la Policía y organismos de Gestión del Riesgo. Debido a las dificultades de comunicación, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el apoyo de Bomberos, la Alcaldía, la Policía y el Ejército para coordinar las labores de búsqueda y atención de la emergencia.

La situación climática también genera afectaciones en otros puntos del departamento. En La Calera, Bomberos de Cundinamarca atienden emergencias relacionadas con las fuertes lluvias. Entre tanto, en Bogotá, el IDIGER reportó precipitaciones moderadas a fuertes especialmente en el oriente de la ciudad.



Hasta el momento se han atendido 15 incidentes, incluidos 11 caídas de árboles, tres encharcamientos y un accidente de tránsito sin lesionados. Las afectaciones principales se presentan en la movilidad de las localidades de Usaquén y Usme.