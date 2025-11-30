En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Impresionantes videos de la granizada de hoy en La Calera: calles, viviendas y comercios inundados

Impresionantes videos de la granizada de hoy en La Calera: calles, viviendas y comercios inundados

Durante la tarde de este domingo un terrible aguacero se registró en el municipio de Cundinamarca, provocando graves afectaciones en comercios, viviendas y en la movilidad. El hecho fue registrado en videos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad