Impresionantes videos de la granizada de hoy en La Calera: calles, viviendas y comercios inundados

Lo que comenzó como una lluvia normal terminó en granizada e inundaciones en La Calera. Durante la tarde de este domingo un terrible aguacero se registró en el municipio de Cundinamarca, provocando graves afectaciones en comercios, viviendas y en la movilidad.

Ciudadanos en redes sociales registraron el momento en que las calles y los pastizales se tiñeron de blanco. Pero esto no fue todo, varias vías principales del pueblo quedaron totalmente inundadas debido a la fuerte lluvia.

Locales comerciales también resultaron afectados, en videos se observa cómo los habitantes intentan quitar el hielo del frente de sus viviendas o tiendas, otras tratan de desviar el curso del agua.



Impresionantes videos de la granizada de hoy en La Calera

Ante el imponente suceso, habitantes manifestaron estar impresionados ante la granizada de este tarde. Algunos bromearon con la situación expresando... "Ni que estuviéramos en Europa".

Estos son los impresionantes videos que dejó la granizada de hoy en La Calera:



#CUNDINAMARCA. En las últimas horas, fuerte granizada ha provocado inundaciones en La Calera. Varios videos captado por un ciudadano muestra la gravedad de la situación, con el agua entrando a locales comerciales donde las personas buscaban resguardo. También se observa el… pic.twitter.com/czj7GWWYmQ — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 30, 2025

#ATENCIÓN 🚨 Emergencia en La Calera (C/marca) tras el fuerte aguacero (acompañado de granizo) de este 20NOV que generaron serias inundaciones en algunos sectores. Video grabado por un ciudadano evidencia cómo el agua ingresó a varios locales comerciales obligando a refugiarse. pic.twitter.com/pIDTP9GqOi — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 30, 2025

Fuerte granizada en el municipio de La Calera (Cundinamarca) . pic.twitter.com/XAaQSUAD0U — Veeduría Ciudadana 🇨🇴 (@Veedorciudad21) November 30, 2025

#GranizoYlluvia | Más imágenes de la fuerte granizada de esta tarde en La Calera, #Cundinamarca.

Algunos resultaron damnificados por la inundaciones, pero otros disfrutan del granizo. pic.twitter.com/8zo6qeMejy — Periodismo Público (@periodispublico) November 30, 2025