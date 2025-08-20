¿Por qué se emitió circular de Interpol por Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá?

Ya completa una semana desaparecida la pequeña Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, que fue vista por última vez cerca al Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, colegio de la menor, en una zona de arbustos cercana a la reja que colinda con el sector Río Frío.

Ahora, este miércoles, 20 de agosto, la Interpol emitió una circular amarilla con los datos e información de la menor, quien ha sido buscada durante días por diferentes organismos por todo el departamento de Cundinamarca tras su desaparición en el municipio de Cajicá.

Fotomontaje: Blu Radio

¿Por qué se emitió una circular de Interpol por Valeria Afanador?

En diálogo con Recap de Blu Radio, Luisa Cardenas, la madre de la menor, contó que esto hace parte de un protocolo por parte de las autoridades que tiene como objetivo evitar que salga del país en caso de que se trate de un caso así.

"La circular es un procedimiento cuando se encuentra una persona desaparecido. Se hace con el fin de proteger a los menores de que los saquen del país, no es que otros países vayan a hacer la búsqueda si no generar esa alerta a Migración, aeropuertos, que estén atentos por si se llega a generar el caso", dijo.

La madre contó que avanza la operación de búsqueda para hallar a la menor, esto de la mano con autoridades y personas de la comunidad que trabajan en conjunto, por eso, hay una recompensa de 70 millones de pesos por una información que pueda dar con su aparición.

Valeria Afanador, de 10 años // Foto: Alcaldía de Cajicá

"No hemos recibido llamadas de extorsión"

Pese que se especuló que la madre era víctima de extorsión, aseguró que, por el momento, no ha recibido ninguna llamada de ese tipo e indicó que los números a disposición de las personas son los de las autoridades y del colegios, quienes reciben llamados de la ciudadanía para dar detalles de su posible ubicación.

Publicidad

"Toda la familia la está esperando. Por favor, si alguien la tiene entréguenla, ya son nueve días que sabemos que un niño necesita de un cuidado", puntualizó.