Revelan causa médica de la muerte de reclusos en incendio en estación de Policía de Funza

Un motín en la estación de Policía de Funza, Cundinamarca, terminó en tragedia la noche del martes 16 de septiembre, luego de que un incendio arrasara una de las celdas y cobrara la vida de cinco personas privadas de la libertad.

De acuerdo con las autoridades, el fuego se originó cuando algunos internos, al parecer, prendieron fuego a colchones en un intento de generar caos dentro del centro de detención transitoria. Las llamas se propagaron rápidamente, dejando atrapados a varios detenidos.

El gobernador Jorge Emilio Rey informó que unidades de Bomberos de Cundinamarca acudieron al lugar y lograron evacuar a algunos de los afectados, varios de ellos en estado crítico por inhalación de humo. Siete reclusos fueron trasladados a hospitales de Funza, Facatativá y Subachoque.

El Hospital San Rafael de Facatativá reportó que cinco pacientes permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado. Todos presentaban falla respiratoria severa y requirieron ventilación asistida desde su ingreso.

Uno de los internos que había sido hospitalizado falleció en las últimas horas. El centro asistencial confirmó que la causa fue una grave “afectación de vías aéreas por inhalación de dióxido de carbono”.

Las víctimas mortales del incendio fueron identificadas como:

