Revelan el noble motivo por el que viajaba la familia arrastrada por corriente en Silvania

Lo que parecía ser un fin de semana tranquilo se convirtió en una tragedia que hoy tiene conmocionados a los residentes del municipio cundinamarqués de Silvania y a todo el país. La familia Villota Escandón, que se desplazaba desde Tibacuy hacia la capital, fue sorprendida por una creciente súbita en la quebrada Yayata.

Las intensas lluvias de los últimos días aumentaron la fuerza del caudal y desbordaron el puente de la vereda El Hato, llevando el vehículo por delante en cuestión de segundos. El Nissan Sentra en el que viajaban quedó atrapado por un remolino. Según relató el alcalde Ricardo Pulido, varios testigos y conductores trataron de advertir el peligro, pero la fuerza del agua apareció de forma tan repentina que no hubo manera de reaccionar.

Minutos después, los organismos de emergencia iniciaron la búsqueda de las víctimas. Allí confirmaron la muerte de Segundo Miguel Villota, de 69 años, quien conducía el vehículo. Su nieta, Sara Valentina, logró escapar milagrosamente y, por ahora, es la única sobreviviente de la tragedia.

¿Por qué viajaba la familia Villota Escandón?

Aunque no se trataba de un viaje recreativo, sí tenía un profundo trasfondo emocional. Según información confirmada por algunos medios, la familia, originaria de Mocoa, visitaba con frecuencia un refugio de animales ubicado en la zona rural de Silvania. Este lugar fue creado en memoria de Sara, hija de Segundo y Teresa, quien dedicó su vida al rescate de perros y falleció a causa de un cáncer. Desde entonces, sus padres y hermanos mantienen el refugio como un homenaje permanente.

Como era habitual, viajaron para revisar el estado de los animales y limpiar los caniles. Miguel Villota Escandón, hijo de las víctimas, explicó que la familia asumía esta labor con constancia y cariño, sin imaginar que este recorrido terminaría en una tragedia de gran magnitud.



Continúa la búsqueda de tres mujeres desaparecidas

Mientras avanzan las labores de investigación y rescate, continúa la búsqueda de Ana Lucía Villota, de 45 años; Teresa Escandón; y la pequeña Manuela Sofía Villota. También se presume que la mascota de la familia fue arrastrada por la corriente.

Entre los hallazgos confirmados se encontró el cuerpo de ‘Fito’, el perro de Teresa, hallado durante los operativos de búsqueda.