Revelan fecha en la que entrará en operación el Regiotram del Norte: tendrá billonaria inversión

El crecimiento poblacional en los municipios aledaños a Bogotá ha generado grandes congestiones viales que, para muchas familias, se sienten interminables. La capital se ha quedado corta en espacio y oportunidades de vivienda, lo que ha llevado a numerosos hogares a trasladarse a municipios como Chía, Mosquera, Funza o Madrid, donde los precios son más asequibles y el entorno resulta más tranquilo que en Bogotá.

Sin embargo, este fenómeno ha derivado en un serio problema de movilidad para quienes deben desplazarse a diario hacia la capital. Frente a ello, se ha puesto sobre la mesa un proyecto que busca mejorar la calidad de vida tanto de los bogotanos como de los habitantes de la Sabana: el Regiotram del Norte.



Regiotram del Norte, la apuesta para conectar la Sabana con Bogotá: tendrá billonaria inversión

Bogotá enfrenta actualmente varios proyectos de infraestructura que buscan aliviar los problemas de transporte. Aunque el Metro es la obra más esperada, el Regiotram de Occidente también ha generado gran expectativa. Ahora, el Regiotram del Norte promete ser una solución para quienes viven en municipios como Chía, Cajicá o Zipaquirá, donde los trayectos hacia la capital pueden durar horas.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la firma del convenio de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y la Gobernación para hacer realidad este sistema férreo que unirá a los municipios del norte de la Sabana con Bogotá. Según lo anunciado, el Regiotram del Norte podrá movilizar hasta 187.000 pasajeros al día mediante una tecnología completamente eléctrica, lo que reducirá la contaminación y permitirá trayectos más ágiles y sostenibles.

El proyecto contará con una inversión conjunta de 15,4 billones de pesos, lo que lo convierte en una de las obras más ambiciosas en materia de transporte regional.



Regiotram de Occidente Foto: Gobernación de Cundinamarca

Fechas clave y características del Regiotram del Norte

De acuerdo con la Gobernación, el proceso ya inició con la fase técnica y jurídica desde el 8 de noviembre, para avanzar hacia la licitación de construcción en 2026. Posteriormente, el 1 de junio de 2027 se dará inicio a la concesión, mientras que las obras comenzarán el 1 de junio de 2029. Si se cumplen los plazos, la operación comercial arrancará el 1 de junio de 2034. Una vez entre en funcionamiento, la concesión tendrá una duración de 23 años de operación y mantenimiento.

El Regiotram del Norte será un sistema 100% eléctrico, capaz de reducir cerca de 60.000 toneladas de CO2 cada año. Contará con 30 trenes, ampliables a 60 según la demanda, y dispondrá de dos patios-taller para mantenimiento. Además, incluirá puentes peatonales y estaciones elevadas, con el fin de evitar cruces vehiculares y garantizar una movilidad fluida y segura para todos los usuarios.

Con esta iniciativa, Bogotá y Cundinamarca dan un paso importante hacia una movilidad más moderna, sostenible y eficiente, que promete transformar la manera en que miles de personas se conectan con la capital.