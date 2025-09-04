Revelan video que muestra lo que habría hecho el colegio tras desaparición de Valeria Afanador

El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down desaparecida en Cajicá y luego hallada muerta, sigue generando conmoción en el país.

Ahora, un nuevo video compartido en redes sociales por el abogado de la familia, Julián Quintana, volvió a poner en el centro de la controversia al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución de donde salió la menor el pasado 12 de agosto antes de ser reportada como desaparecida.

La grabación expone el estado actual de la cerca que separa la institución educativa de la zona verde que limita con el río Frío, donde el 29 de agosto fue hallado el cuerpo sin vida de la menor tras más de dos semanas de búsqueda.



El colegio no solo omitió cuidar a Valeria pese a sus fallas de seguridad, lo que terminó en su homicidio, después modificó la salida por donde sacaron a la niña:

1. Reconocen que la reja era insegura.

2. Alteraron la escena del delito.

Según la denuncia del abogado, la estructura fue modificada después de los hechos, lo que, a su juicio, constituye un intento por alterar la escena y una evidencia de las fallas de seguridad que habrían facilitado la tragedia.

“Además de no garantizar la protección de Valeria, el colegio cambió la salida por donde ella habría sido llevada”, aseguró Quintana en su cuenta de X, señalando directamente a la institución como responsable.

Una llamada fue clave para encontrar el cuerpo de Valeria Afanador. Foto: Policía y redes sociales

Los resultados entregados por Medicina Legal el 1 de septiembre indicaron que la causa de muerte de la niña fue sumersión en medio líquido, es decir, ahogamiento.

El informe confirmó la presencia de agua y lodo del río Frío en vías respiratorias, cavidad oral y pulmones. Aunque no se encontraron signos de violencia, sí se registraron escoriaciones en la mano y el tórax, lesiones que, según la defensa de la familia, ocurrieron antes de su fallecimiento.

Ante estas revelaciones, el equipo jurídico de los Afanador anunció que interpondrá demandas civiles para buscar una indemnización y solicitará a las autoridades el cierre definitivo del colegio. “No se trató solo de una omisión; aquí hubo negligencia y manipulación posterior”, sostuvo Quintana.

El país entero sigue pendiente de este caso, mientras la familia pide justicia por Valeria y cuestiona los protocolos de seguridad en las instituciones educativas, especialmente aquellas que atienden a menores en condición de discapacidad.