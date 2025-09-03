"Tenía dos heridas provocadas antes de que muriera": abogado de la familia de Valeria Afanador

El trágico caso de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, conmocionó al país, especialmente a los ciudadanos de Cajicá, Cundinamarca, tras su desaparición el 12 de agosto de 2025 al salir del Gimnasio Campestre Los Laureles.

Aunque se desplegó una intensa búsqueda por más de 17 días, con equipos con drones, caninos y buzos, el pasado 29 de agosto las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo sin vida en el río Frío, en el sector de Fagua, una zona rural de Cajicá, muy cerca a la institución donde había desaparecido.

Colegio donde estudiaba Valeria Afanador se pronuncia tras hallazgo del cuerpo. Foto: Colegio Campestre Los Laureles y redes sociales

Informe de Medicina Legal sobre la muerte de Valeria Afanador

Los informes preliminares del Instituto Nacional de Medicina Legal, revelados el 1 de septiembre, establecieron que la causa de muerte fue sumersión en medio líquido, es decir, ahogamiento.

El informe indicó presencia de agua y residuos compatibles con el río Frío en el estómago y las vías respiratorias de la niña, como barro en dientes, cavidad oral y nasal, tráquea, bronquios y pulmones.

La entidad también señaló que no se encontraron signos de violencia física y que las prendas de vestir, el uniforme del colegio, se encontraron sin desgarros.

Habla mamá de Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá. Foto: Alcaldía de Cajicá

A pesar de los hallazgos, Medicina Legal dejó la manera de muerte clasificada como “violenta por determinar”. Además, el informe recomienda que, dadas las circunstancias, las autoridades evalúen “los protocolos del cuidado, atención y seguridad frente al cuidado de la menor”

Publicidad

Manuel Afanador, padre de Valeria, expresó en entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales que su hija no salió sola del colegio y que alguien la sacó de la institución, o incluso la empujó o ahogó.



Las dos heridas en el cuerpo de Valeria Afanador

En entrevista con Noticias Caracol, Julián Quintana, abogado de la familia de la pequeña, señaló que según lo encontrado en el reporte completo entregado a la familia, Valeria "tenía dos heridas, escoriaciones que es una raspadura, provocadas antes de qué muriera".

Estas heridas, según el abogado, corresponder a su tórax y su mano. Además, Quintana añadió que si bien no son heridas mortales, la menor no las tenía antes de desaparecer.

Las heridas, según el documento oficial, corresponden a "1.5x1 centímetros ubicadas en dorso del 4 y 5 metacarpiano de mano izquierda y 1x1 centímetro ubicada en cara palmar y en falange distal de 5 dedo de la mano izquierda. Se observa borramientos de pliegues cutáneo de manos asociados a proceso de descomposición".

El cuerpo de la menor fue encontrado cerca al río Frío.