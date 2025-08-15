Adulta mayor desapareció en La Cumbre, Valle, tras cita para arrendar una finca

Esperanza Muñoz, de 66 años, desapareció el pasado 30 de julio tras acudir a una cita para mostrar la finca familiar, ubicada entre Bitaco y La Cumbre, Valle del Cauca. La mujer se había reunido con dos hombres que le habían hecho una atractiva propuesta para alquilar el predio.

Según registros de cámaras de seguridad y el testimonio de familiares, después de recorrer la finca, los sujetos se ofrecieron a llevarla de regreso a Cali. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de ella.

Lo último que se supo de sus movimientos en la finca es video registrado en las cámaras del predio y, la última comunicación que informaba que se encontraba llegando Yumbo.

“Cuando recién llegaron a la finca, preguntaban constantemente quién era la dueña. Le plantearon que era un buen negocio, aprovecharon la situación y le dijeron: ‘Nosotros la llevamos hasta Cali’”, expresó Luis Eduardo Muñoz, hijo de Esperanza.

“Mi mamá no estaba sola, estaba con otro familiar que también es de la tercera edad. Sin embargo, no hubo ningún movimiento sospechoso; no mostraron armas ni mucho menos la ultrajaron.” señaló Muñoz.

Su hijo asegura que el proceso de búsqueda ha sido desgastante, pues considera que la Fiscalía no ha actuado con la diligencia necesaria.

Afirma que incluso él mismo adelantó parte de las investigaciones, logrando localizar el carro en donde se movilizaron con su señora madre, pero aún teniendo esa información no avanza la investigación

“La investigadora de la Fiscalía me dice que tiene mucho trabajo, que debo esperar, y siempre me responde lo mismo, incluso teniendo las placas del carro en el que transportaron a mi mamá. Todo me ha tocado hacerlo a mí, y aun así, con pruebas, no avanzan", asegura.

Hasta el momento, los familiares no han recibido amenazas, pero insisten en que la Fiscalía y la investigadora del caso aceleren las diligencias, especialmente porque temen un deterioro en la salud de la señora Esperanza, quien, debido a su edad, debe recibir unos tratamientos médicos