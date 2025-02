Alcalde de Cali se pronuncia sobre emisora de disidencias Farc: "Siguen reclutando niños"

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresó su preocupación ante la presencia de una emisora operada por disidencias de las Farc en el sur de Cali y en Jamundí. Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, con Camila Zuluaga, Eder enfatizó que más allá de la existencia de la emisora, lo alarmante es el reclutamiento sistemático de menores de edad por parte de estos grupos armados.

"Lo más grave es que siguen reclutando niños a una tasa no vista hace muchísimos años en Colombia, lo dicen las mismas Naciones Unidas", advirtió el mandatario local. Según Eder, esta situación está contribuyendo al aumento de la violencia y la criminalidad en la región.

Expansión de la propaganda ilegal a redes sociales

El alcalde también destacó que la estrategia de estos grupos no se limita a la radio. Según él, están utilizando plataformas como TikTok, Instagram y Facebook para atraer a menores y adoctrinarlos. "Lo que vemos es un esfuerzo continuo reclutando niños y niñas y no vemos la reacción", señaló, insistiendo en que es necesario actuar con contundencia contra estos grupos criminales.

Eder recordó que hace unos meses se presentó un proyecto de ley en el Congreso de la República para endurecer las penas contra el reclutamiento infantil y urgió a que este sea aprobado lo antes posible.

Críticas a la política de seguridad del Gobierno Nacional

Durante la entrevista, el alcalde cuestionó la efectividad de la política de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Como exnegociador del proceso de paz con las Farc en 2016, Eder subrayó que cualquier iniciativa de diálogo debe ir acompañada de una política de seguridad firme.

"No hay que confundir la voluntad de diálogo con un abandono a las responsabilidades del Estado. Los procesos de paz que han funcionado en Colombia han ido acompañados de una política de seguridad contundente", afirmó.

El mandatario caleño también manifestó su preocupación por la propuesta de recortar en 900.000 millones de pesos el presupuesto de las Fuerzas Militares, argumentando que se necesita fortalecer a la fuerza pública para combatir a estas organizaciones.

El Pacífico, en riesgo de repetir la crisis del Catatumbo

Eder alertó sobre la posibilidad de que la crisis de seguridad que actualmente afecta al Catatumbo –donde ya se han registrado más de 54.000 desplazados– se replique en el Pacífico colombiano.

"Me acaban de dar una cifra preocupante: hay 500 municipios en Colombia donde las autoridades civiles no están despachando. Esto no se veía desde el año 2002", expresó.

El alcalde instó al Gobierno Nacional a tomar acciones concretas y enfatizó que la seguridad de la región no puede quedar solo en manos de las autoridades locales. "Aquí el llamado es claro: necesitamos más respaldo del Gobierno", concluyó.