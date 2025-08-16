Asesinado en Palmira presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Tenjo

La víctima fue identificada como Álvaro Roncancio, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Tenjo, ubicado a unos 30 minutos de Palmira, Valle del Cauca. El líder comunitario fue asesinado a disparos mientras se movilizaba en su vehículo particular por el sector del bulevar de la Carbonera.

De acuerdo con las primeras informaciones, Roncancio había denunciado amenazas de muerte en su contra y había sido desplazado previamente de su territorio por su labor social en la región.

“La Defensoría del Pueblo ya había advertido, mediante las alertas tempranas 010 de 2024 y 019 de 2023, sobre el grave riesgo que enfrentan líderes sociales y defensores de derechos humanos ante la imposición de normas de control social por parte de grupos armados ilegales”, señaló Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Tras el asesinato, la Policía activó un plan candado en todo el municipio y la zona rural para dar con los responsables. En la región tienen presencia el frente 57 Yair Bermúdez, la columna móvil Adán Izquierdo y otras estructuras delincuenciales.

Según Indepaz, Roncancio se convierte en el líder social número 101 asesinado en lo corrido de 2025.