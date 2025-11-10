Asesinaron a trabajador de ingenio azucarero en el norte del Cauca: van 5 víctimas este año

Un nuevo hecho de violencia sacude al sector de la caña de azúcar en el sur occidente del país. Hombres armados asesinaron a un trabajar en zona rural de Padilla en el norte del Cauca en el ingenio La Cabaña.

La víctima fue identificada como Jordy Alexis Cárdenas, y hacía parte de un grupo que adelantaba labores de cosecha, a pesar de que fue trasladado a un centro asistencial en Puerto Tejada, falleció por la gravedad de sus heridas.

“Queremos expresar un contundente rechazo por el asesinato de nuestro compañero, él estaba haciendo la labor de guarda vía cuando unos tipos llegaron en motocicleta y le propinaron tiros, es por esta razón que nos queremos solidarizarnos con su familia y los demás compañeros“, dijo Jhonson Torres, miembro de la junta nacional del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Colombia.

Y es que por estos hechos en varias oportunidades desde el sector se ha hecho el llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes, para que se refuercen las medidas de seguridad, ya que los trabajadores del campo y las comunidades rurales continúan siendo víctimas de la violencia armada.



“Exigimos respeto por la vida y medidas inmediatas por parte del Gobierno y de la Fuerza Pública y de la justicia para detener esta escalada de violencia porque la vida de quienes trabajan en el campo no puede seguir en riesgo“, expresó Claudia Calero, presidenta de Asocaña.

Según el sector agroindustrial de la caña de azúcar, con este caso ya son cinco los trabajadores asesinados en lo corrido del 2025, tres de ellos en el Cauca y dos en el Valle, y siete los heridos en diferentes hechos violentos.