Asesinato en parqueadero de centro comercial de Cali se habría registrado en medio de una riña

La Policía Metropolitana de Cali avanza en las investigaciones para esclarecer el homicidio de un hombre a las afueras de un centro comercial en el sur de la ciudad.

Tras hacer las respectivas labores de levantamiento y actos urgentes, las autoridades revelaron la primera hipótesis del caso, señalando que el homicidio fue consecuencia de un acto de intolerancia.

El hecho se registró en la noche del martes, cuando por varios minutos, el pánico se apoderó de la comunidad en el sector de Pance, tras un enfrentamiento a disparos entre dos hombres ocurrido en pleno parqueadero del centro comercial, en inmediaciones de la carrera 122 con calle 16.

Este crimen se desencadenó en medio de una discusión entre dos hombres que salían de un supermercado, ambos se encontraban armados por lo que de inmediato el altercado se convirtió en cruce de disparos.



En el lugar falleció Homero Geovany Cadena Enriquez de 40 años, mientras que su agresor logró escapar en un vehículo de alta gama.

Las autoridades adelantan un operativo de búsqueda en el sur de Cali y la zona rural de la ciudad buscando al responsable de este homicidio. Por el momento se desconoce si la víctima registraba anotaciones judiciales.