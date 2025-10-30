Así finalizó el encuentro de gobernadores y alcaldes para la seguridad regional en Cali

Una vez finalizado el Encuentro de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad Territorial y Seguridad Regional realizado en Cali, los mandatarios regionales del país firmaron un manifiesto en el que se recopila las diferentes solicitudes que le hicieron al gobierno nacional durante la jornada.

Son ocho puntos los que encierran las diferentes solicitudes de los gobernadores del país, entre los que está la solicitud para articularse en conjunto y brindar soluciones a las demandas de la comunidad, incrementar el presupuesto del gobierno nacional para el sector Defensa y así desplegar la Fuerza Pública en todos los territorios, el fortalecimiento de capacidades de inteligencia, entre otros.

"Se busca crear corredores seguros, inteligencia coordinada y operaciones más eficientes, evaluadas cada dos meses con los comandantes locales", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Entre otras solicitudes están las acciones urgentes de control contra los cultivos ilegales, además de garantizar la soberanía del Estado, pidiendo que se suspenda cualquier beneficio para los grupos armados con los que se esté desarrollando un proceso de negociación.



También se pidió garantizar el derecho al voto de las diferentes comunidades en los territorios más vulnerables del país, de cara a las elecciones del próximo año, tanto para el congreso como para la presidencia.