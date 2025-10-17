Controversia y consenso: claves en la aprobación del Presupuesto Nacional 2025

El Congreso de la República de Colombia dio luz verde al Presupuesto General de la Nación (PGN), que finalmente quedó fijado en 547 billones de pesos. La aprobación se llevó a cabo en el Senado adoptando el mismo texto que había sido aprobado previamente en la Cámara de Representante.

El senador John Jairo Roldán, coordinador de los ponentes, enfatizó que, a diferencia del proceso del año pasado, esta vez se logró un consenso y votos mayoritarios.

El presupuesto radicado originalmente por el Gobierno Nacional era de 557 billones. En las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para realizar una rebaja significativa de 10 billones de pesos, quedando el monto final en 547 billones.

Esta disminución se redistribuyó impactando el funcionamiento de casi todos los sectores. Sin embargo, se adicionaron recursos a sectores considerados importantes, tales como deportes, agricultura, industria y comercio. Roldán también aclaró que los 300.000 millones de pesos adicionados para el Dapre no eran para eventos, sino que tenían como destino específico el Fondo Paz, debido a la responsabilidad del Dapre con la Agencia de Renovación del Territorio.



Un punto crucial del debate es la fuente de financiación de 17 billones de pesos, que depende de la aprobación de la Ley de Financiamiento.

Aunque el Ministro de Hacienda celebró la aprobación del PGN sugiriendo que esto implícitamente avalaba la reforma tributaria, el senador Roldán desestimó esta interpretación. Roldán subrayó que la Ley de Financiamiento se tramita de manera independiente y que el Congreso no está obligado a aprobarla.

La no aprobación de estos 17 billones tendría un impacto directo: el presupuesto aprobado se descontaría a 530 billones. El senador explicó que si no se aprueba la ley de financiamiento, "no hay ahí no hay digamos conjeturas sino que es cero", y se deben descontar los 17 billones del monto total.

Publicidad

Roldán defendió el artículo, indicando que su propósito es una destinación específica: garantizar los recursos requeridos para la implementación del Pilar Solidario, que busca beneficiar a más de 3 millones de adultos mayores no protegidos. El senador aseguró que, presupuestalmente, la ley actual no permite tocar los excedentes de Colpensiones y que la intención es solo utilizar los excedentes generados por la nueva reforma pensional para la destinación específica del pilar solidario. No obstante, Roldán admitió que la redacción del artículo pudo haber carecido de claridad.

Escuche aquí la entrevista: