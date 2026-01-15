En vivo
Atentados del ELN tienen en jaque al Chocó: atacan con drones y explosivos artesanales

Atentados del ELN tienen en jaque al Chocó: atacan con drones y explosivos artesanales

Aunque no hubo una acción directa que permitiera la identificación de insignias, el Ejército presume que el responsable es el ELN, grupo que ejerce control territorial en la zona. Se maneja la hipótesis de que este ataque es una retaliación por golpes operacionales recientes, como la muerte de 'Santiago', un cabecilla clave de la estructura del Pacífico colombiano.

