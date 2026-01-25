Autoridades confirman megatoma de seguridad en Tuluá, Valle, para reforzar la lucha contra el crimen

Una megatoma de seguridad será realizada en Tuluá, Valle por la fuerza pública, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, como parte de las acciones para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el municipio.

El anuncio fue realizado por la gobernadora Dilian Francisca Toro tras presidir un consejo de seguridad, en el que se destacaron la reducción de delitos y los golpes contundentes a bandas delincuenciales, entre ellas La Inmaculada, durante 2025. Además, la mandataria entregó un parte de tranquilidad frente a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.

“La Policía tiene una operación que se llama Catleya. Vamos a hacer una megatoma en Tuluá, como lo hemos venido haciendo en Buenaventura y Palmira. Este año, además de disminuir todos los delitos, queremos reducir aún más el homicidio”, afirmó la gobernadora.

Por su parte, la comandante de la Policía Valle, general Sandra Rodríguez, señaló que durante 2026, a través de esta estrategia departamental, se intensificarán las acciones contra los actores criminales, especialmente en delitos como el hurto y el homicidio.



En relación con la seguridad electoral, la gobernadora aseguró que, según las autoridades locales, no existen amenazas ni riesgos para el normal desarrollo del proceso electoral legislativo.

Toro resaltó que en 2025 se logró la desarticulación de 20 bandas delincuenciales que prestaban servicios a La Inmaculada. A su vez, la general Rodríguez indicó que todos los indicadores delictivos registraron una disminución.