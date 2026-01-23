Procuraduría abre proceso disciplinario contra Gustavo Adolfo Vélez, alcalde de Tuluá, Valle

La Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario contra el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez, por presuntas irregularidades en la designación del secretario de Desarrollo Institucional.

En un documento oficial, la entidad indicó que la decisión se adoptó con base en un informe presentado por el Ministerio Público, en el cual se advierte la gravedad de la designación de dicho funcionario en la administración municipal.

“La decisión se tomó tras un informe presentado por la Personería Municipal, en el que se señala una eventual incompatibilidad entre la formación profesional del funcionario Robert Posada Rosero y los requisitos establecidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales del municipio. Este hecho será objeto de verificación por parte del Ministerio Público dentro de la actuación en curso”, señala el comunicado.

Actualmente, el proceso es adelantado por las autoridades competentes con el objetivo de determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte del mandatario local.



“El proceso es liderado por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, que busca establecer si el actuar del mandatario configura una falta disciplinaria o si, por el contrario, existe alguna causal que excluya su responsabilidad”, puntualiza el documento.

Por el momento, el implicado no se ha pronunciado frente al caso, por lo que se está a la espera de sus reacciones ante el proceso disciplinario abierto por la Procuraduría General de la Nación.