Procuraduría abre proceso disciplinario contra Gustavo Adolfo Vélez, alcalde de Tuluá, Valle

Procuraduría abre proceso disciplinario contra Gustavo Adolfo Vélez, alcalde de Tuluá, Valle

La entidad indicó que la decisión se tomó con base en un informe presentado por el Ministerio Público, en el cual se advierte la gravedad en la designación del secretario de Desarrollo Institucional.

